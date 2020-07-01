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Ekonomi

Rekabet Kurulu 5 otomobil firması hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

Rekabet Kurulunca, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 01.07.2020
Rekabet Kurulu 5 otomobil firması hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

Ankara

Rekabet Kurulunca, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

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