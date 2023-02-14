Prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü
Ankara
Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.
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