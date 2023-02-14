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Ekonomi

Prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü

Zeynep Canlı   | 14.02.2023
Prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü

Ankara

Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

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