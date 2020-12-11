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Ekonomi

Polonya ve Macaristan, fonların dağıtımına ilişkin AB Adalet Divanı'na başvuracak

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin ve Macaristan'ın, Avrupa Birliği (AB) fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasını AB Adalet Divanı'na taşıyacağını söyledi.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 11.12.2020
Polonya ve Macaristan, fonların dağıtımına ilişkin AB Adalet Divanı'na başvuracak

Budapeşte

Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesine katılan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin 1,8 trilyon avroluk bütçe ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma paketinde varılan anlaşma sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, son iki haftada yürütülen zorlu ve gergin görüşmeler neticesinde hukukun üstünlüğü mekanizması konusunda ciddi hukuki garantiler elde ettiklerini ve böylece anlaşma sağlandığını söyledi.

Her iki ülkenin, AB Adalet Divanı'ndan, hukukun üstünlüğü mekanizmasının AB sözleşmelerine uyumlu olup olmadığıyla ilgili görüş talep edeceğini kaydeden Morawiecki, mahkemeye ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi başvuru yapma konusunda henüz karar vermediklerini ifade etti.

"Şantaja boyun eğmedik"

Görüşmelerde ülkesinin haklarını koruduğunu ve şantaja boyun eğmediklerini savunan Orban ise ''Haklarımız için mücadele ettik ve uluslarımız tarafından kabul edilemeyecek şeyler için şantaja boyun eğmedik. Tartışma sadece hukukun üstünlüğü mekanizması hakkında değil bilakis AB'nin geleceğiydi.'' dedi.

Varılan anlaşma ile hukukun üstünlüğü mekanizmasının siyasi hedefler için kullanılmasını da engellediklerini öne süren Orban, AB bütçesi ve kurtarma fonunda varılan anlaşma ile AB'nin birliğinin sağlandığını ve bunun Avrupa'nın geleceği için iyi bir sonuç olduğunu ifade etti.

Macaristan ve Polonya AB bütçesi ve kurtarma programını veto etmişti

AB fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasına karşı çıkan Polonya ve Macaristan, AB bütçesi ve kurtarma programını engelliyordu.

İki ülke, bu mekanizmanın kendilerine karşı kullanılacağından çekindikleri için oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto ediyordu.

AB Dönem Başkanı Almanya, bu konuda uzlaşı sağlamak üzere taraflar arasında müzakereler yürütmüş ve dün düzenlenen AB Liderler Zirvesinde anlaşma sağlanmıştı.

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