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Ekonomi

Polonya hükümeti "elektrikte fiyat sabitleme" planını onayladı

Polonya hükümeti, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaatin fiyatını dondurmak için sunulan öneriyi onayladı.

Murat Temizer   | 27.09.2022
Polonya hükümeti "elektrikte fiyat sabitleme" planını onayladı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Polonya Bakanlar Kurulu, hanelerin elektrik faturalarında üç aşamalı tarife uygulamaya karar verdi.

Buna göre, gelecek yıl için 2 bin, 2 bin 600 ve 3 bin kilovatsaatlik elektrik tüketimlerinde ayrı tarifeler belirlendi.

Polonyalı vatandaşlar 2 bin kilovatsaate kadar olan tüketimlerinde zamsız fatura ödeyecek. Bu sınır, engelli vatandaşlar için 2 bin 600 kilovatsaat, geniş aileler ve çiftçiler için ise 3 bin kilovatsaat olacak.

Hesaplamalara göre "dondurulmuş" fiyatlardan faydalanacak hane sayısı 17 milyon olacak.

Ayrıca, ülkede, elektrik tüketimini yüzde 10 azaltan haneler, faturada ek olarak yüzde 10 indirimle ödüllendirilecek.

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