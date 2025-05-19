Pirinç fiyatlarının yükseldiği Japonya'da Tarım Bakanı Eto, açıklamaları nedeniyle eleştirildi
Japonya Tarım Bakanı Eto Taku, fiyatların yükseldiği dönemde "çok pirinci" olduğuna yönelik açıklamasından dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.
İstanbul
Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Bakan Eto, dün bağış toplama partisinde yaptığı konuşmada yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirildi.
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Eto'nun "Pirinç satın almıyorum. Destekçilerim bana bol miktarda verdikleri için evimde satabileceğim kadar çok pirinç var." yönündeki açıklamaları vatandaşların tepkisini çekti.
Bakan Eto, açıklamaları "sorun oluşturduğu için pişmanlık duyduğunu" kaydetti.
Gazetecilere konuşan Eto, "Çok fazla pirincim olduğunu ve satabileceğimi söylediğimde çok ileri gittim." ifadesini kullandı.
Eto, ifadesini düzeltmek niyetinde olduğunu kaydederek tartışmalı sözleri nedeniyle istifa etmeyeceğini, Tarım Bakanı olarak sonuç üretmeye çalışacağını belirtti.
Japonya'da artan pirinç fiyatları
Japonya'nın geleneksel mutfağında önemli yer tutan pirinç üretiminin, son dönemdeki iklimsel olaylar ve doğal afetler nedeniyle olumsuz etkilenmesi üzerine Tokyo hükümeti, artan fiyatları baskılamak amacıyla bu yıl ilk defa şubatta yaklaşık 210 bin ton acil durum pirinç rezervini piyasaya sürmüştü.
Hükümetin bu hamlesine rağmen ülke genelinde pirinç fiyatları artmaya devam ediyor.
Hükümet verilerine göre, martın son haftasında 5 kilogramlık pirincin ortalama fiyatı, geçen yıla kıyasla iki kat artarak 29 dolara yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.