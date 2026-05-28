Peru, Türkiye'nin madencilik alanındaki tecrübesinden yararlanmak istiyor Peru Çevre Bakanı Nelly Paredes del Castillo, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile madencilik alanında işbirliği için büyükelçilikler aracılığıyla bir mutabakat zaptı taslağı iletilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Paredes del Castillo, AA muhabirine, madencilik ve kritik mineraller alanında Peru ile Türkiye arasındaki işbirliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen ay Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) İstanbul'da düzenlediği Kritik Mineraller Forumu'nun Türkiye ile önemli işbirliği fırsatları sunduğunu belirten Paredes del Castillo, kritik minerallerin enerji dönüşümünde önemli rol oynadığını söyledi.

Paredes del Castillo, kritik minerallere yönelik artan talep açısından bu dönüşümün dünyanın üçüncü büyük bakır üreticisi Peru için önemli fırsatlar yarattığını dile getirdi.

İstanbul ziyaretinde Bakan Bayraktar ile görüş alışverişi imkanı bulunduklarını ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde kritik minerallerin düzenli ve planlı şekilde değerlendirilmesi gerektiği hususunda mutabık kaldıklarını aktaran Paredes del Castillo, kritik minerallerin üretimi sürecinde su kaynakları, biyoçeşitlilik ve özellikle Latin Amerika örneğinde yerel toplulukların korunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Paredes del Castillo, Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu tecrübeye ve ikili işbirliğine dikkati çekerek, "Çünkü biz artık yalnızca ham madde ihracatçısı olmak istemiyoruz, bunun yerine madenlerin bizzat işlenmesine kadar uzanan katma değer, yani bir endüstri oluşturmak istiyoruz. Ancak aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, özellikle sosyal sorumluluk boyutunu da içeren bir katma değer istiyoruz. Bakan (Bayraktar) ile Peru ve Türkiye hükümetleri arasındaki bu ortak çalışmanın koordinasyonuna başlanması amacıyla, büyükelçiliklerimiz aracılığıyla bir mutabakat zaptı taslak önerisinin iletilmesi konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Geçiş hükümeti olarak bu süreci mümkün olduğunca ilerletmek istediklerinin altını çizen Paredes del Castillo, "Temmuzda yeni bir cumhurbaşkanımız olacak ancak yeni hükümetin Türkiye ile koordinasyonu ve söz konusu mutabakat zaptının imzalanmasına yönelik müzakereleri sürdürebilmesi için bu süreci ilerletilmiş şekilde bırakmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülke olarak yeni projelerle daha fazla fırsat arıyoruz"

Paredes del Castillo, enerji dönüşümüyle madenlere yönelik küresel talebin hızla arttığını anımsatarak, "Bu nedenle ülke olarak yeni projelerle daha fazla fırsat arıyoruz. Geçen yıl, yalnızca ana ham madde olan bakırın değil, diğer kritik minerallerin de çıkarılması amacıyla 67 yeni projeyi hayata geçirdik." bilgisini paylaştı.

Yapay zeka ile elektrikli araçların giderek artan kullanımıyla küresel enerji talebinde beklenen artışın, ülkeleri kritik minerallerin tedarikinde yeni alternatif arayışına yönlendirdiğini aktaran Paredes del Castillo, "Ancak bu her zaman sürdürülebilir yönetimle beraber olmalı. Su kaynaklarımızı ve biyoçeşitliliğimizi korumamız gerekiyor. Böylece kritik minerallerin tedarik zinciri dayanıklı, sorumlu ve düzenli bir şekilde işleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası işbirliği artık zorunlu"

Paredes del Castillo, OECD'nin üye ülkeler için belirlediği ve uyulması beklenen standartlar bulunduğunu, bu doğrultuda üye ülkelerle temas kurup işbirliğini geliştirmeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak ülke olarak uluslararası işbirliğini tamamlayıcı bir unsur olarak değil, yerine getirmemiz gereken bir görev olarak görüyoruz. Çünkü kritik mineraller ve yenilenebilir enerji konusu artık eskisi gibi tek bir sektörün sorumluluğunda değil. Eskiden sadece enerji ve madenler sektörü bundan sorumluydu. Şimdi ise kesişen konular söz konusu. Çevre sektörü de, şu anda yönetme şerefine nail olduğum bakanlık örneğinde olduğu gibi, tüm bu konularla, özellikle de sürdürülebilirlik ve sorumlulukla ilgilenmek zorunda. Bu yüzden koordineli bir şekilde çalışmalıyız."

Ortak standartlara ihtiyaca dikkati çeken Paredes del Castillo, "And Dağları Bakır Kuşağı" olarak adlandırdığı, bakır üreten Latin Amerika ülkelerinin, OECD'nin sürdürülebilirlik ve sorumlu madencilik standartları da dahil olmak üzere üst düzey uluslararası standartlara uyum sağlamak için birlikte çalışması gerekeceğini sözlerine ekledi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından, Paredes del Castillo ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Peru'nun sahip olduğu zengin yer altı kaynaklarını Türkiye'nin madencilik alanındaki tecrübesiyle bir araya getirebileceğimiz başlıkları ele aldık. Görüşmemizde iki ülkenin bu zenginliğini ortak üretim, yatırım ve teknoloji geliştirme alanlarında somut işbirliklerine dönüştürme noktasında istişarede bulunduk." paylaşımında bulunmuştu.