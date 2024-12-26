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Ekonomi

Perakende ticarette ihlal durumunda uygulanacak idari para cezaları belirlendi

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette belirlenen esasların ihlali durumunda uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında artırdı.

Erhan Cihan Ünal  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Perakende ticarette ihlal durumunda uygulanacak idari para cezaları belirlendi

Ankara

Bakanlığın, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18'inci Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, ilgili kanununda düzenlenen idari para cezaları 2024 için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93'e göre artırılarak yeniden belirlendi.

Buna göre, Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymamaları halinde, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar gibi perakende işletmelerle üreticilere ve tedarikçilere, ayrıca taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 22 bin 807 liradan 684 bin 214 liraya kadar ceza uygulanacak.

Alışveriş merkezleri, büyük ve zincir mağazalara, perakende ticaretle uğraşan diğer işletmelerle üretici ve tedarikçilere, tedarik zincirinde vücut bulan haksız ticari uygulamalar, mağaza markalı ürünler, raf tahsisi, kampanyalı ve sürekli indirimli satış, çalışma saatleri gibi çeşitli konular bakımından aykırılık halinde 14 bin 335 liradan 718 bin 987 liraya kadar para cezası verilecek.

Defter, belge ve diğer kayıtlarla bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere, eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevini yapmasını engelleyenlere uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 114 bin 35 lira, üst sınırı ise 570 bin 178 lira oldu.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılması halinde 143 bin 930 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında idari para cezası verilecek.

İşletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması halinde uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 1 milyon 439 bin 300 lira, üst sınırı ise 17milyon 271 bin 600 lira olarak belirlendi.

Ayrıca idari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin uygulanabilecek toplam tutarına ilişkin üst sınırlar yeniden tespit edildi. Bu tutarlar, küçük ölçekli işletmeler için 28 milyon 786 bin lira, orta ölçekli işletmeler için 287 milyon 860 bin lira, büyük ölçekli işletmeler için 1 milyar 439 milyon 300 bin lira oldu.

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