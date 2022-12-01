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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Pentagon’dan Ukrayna için 1,2 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihalesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna için Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi'ni (NASAMS) üretmek üzere açtığı 1,2 milyar dolarlık ihaleyi Raytheon savunma şirketine verdiğini duyurdu.

Kasım İleri   | 01.12.2022
Pentagon’dan Ukrayna için 1,2 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihalesi

Washington

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Raytheon şirketi, Ukrayna'daki çabaları desteklemek için NASAMS ile ilgili ekipman, hizmetler ve yedek parçaların tedariki amacıyla 1 milyar 216 milyon 207 bin 829 dolarlık sabit fiyatlı ihaleyi kazandı. Teklifler, internet üzerinden istendi ve bir teklif alındı.” ifadelerine yer verildi.

Üretimin 28 Kasım 2025’te tamamlanacağı kaydedilen açıklamada, sözleşme tutarının 2023 mali yılı savunma bütçesinde Ukrayna Güvenlik Yardımı İnisiyatifi için ayrılan fondan sağlanacağı belirtildi.

Ukrayna, ABD’den uzun süredir hava savunma sistemi talep ediyor.

Pentagon, geçen ay Ukrayna'ya iki NASAMS göndermişti.

Ukrayna’nın Patriot hava savunma sistemi talebine karşın Pentagon, şu aşamada Patriot gönderme planlarının olmadığını bildirmişti.

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