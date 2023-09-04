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Ekonomi

Pazarlamacı ve tezgahtarın kurduğu silah fabrikasında 90 kişi istihdam ediliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde pazarlamacı ve tezgahtarlık yapan iki girişimcinin ortaklığında kurulan silah fabrikasının ihracatı her yıl artıyor.

Abdullah Doğan  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Pazarlamacı ve tezgahtarın kurduğu silah fabrikasında 90 kişi istihdam ediliyor Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

İş insanı Faruk Tutal, AA muhabirine, okul hayatının ardından bir süre marketlerde kasiyerlik yaptığını söyledi.

İlçede gıda sektöründe depo ve reyon görevlerinde bulunduğunu anlatan Tutal, uzun yıllar pazarlamacılıkla uğraştıktan sonra av tüfeği üretimi yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Tutal, konfeksiyon mağazasında tezgahtarlık yapan arkadaşı 49 yaşındaki Süleyman Alaboğa ile sektöre girdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlk başta av tüfeği ve malzemelerini bayilere satıyorduk. 2013'te yurt dışına malzeme satmaya başladık. İki yıl sonra da belli bir noktaya gelince 'ürünümüzü kendimiz üretelim ve satalım' düşüncesiyle firmayı kurduk. 9 ay kadar önce de bu yeni fabrikaya taşındık. Daha iyi kaliteli malzeme yapmaya başladık. Üç yıldır da Amerika ile ticaret yapıyoruz. 2021'de 35 bin tüfek ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl da 55 bin tüfek ihracatı yapacağız."

İhracatta talepler her yıl artarak devam ediyor

Üretime başladıktan sonra bazı sıkıntılar yaşamalarına rağmen hedeflerinden hiç vazgeçmediklerini anlatan Tutal, şunları söyledi:

"İnsanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir dönemler sıkıntılar da yaşadık. Şu anda 90 kişiyi istihdam ediyoruz. Yivsiz av tüfeği, yarı otomatik ve pompalı ürün üretiyoruz. Amerika'da ağırlıklı olarak şarjörlü gruplarımız revaçta. Hem fiyat olarak hem performans olarak iyi bir yere geldi. Her geçen yıl da adetleri yükselterek gidiyoruz. Şu anda tesis güvenliğine başvuru yaptık. Yıl sonuna yivli grubuna da başlayacağız."

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