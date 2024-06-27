Pancar çiftçisine 709 milyon lira çapa avans ödemesi yapıldı
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, pancar ekimi yapan üreticilerin 709 milyon lira çapa avanslarının, bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığını bildirdi.
Ankara
Şirketin sosyal medya hesabı X'ten çapa avans ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Pancar ekimi yapan üreticilerin 709 milyon lira çapa avanslarının bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığı belirtilen paylaşımda, "Üreticilerimize bereketli olsun. Destek bizden üretmek sizden." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.