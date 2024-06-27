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Ekonomi

Pancar çiftçisine 709 milyon lira çapa avans ödemesi yapıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, pancar ekimi yapan üreticilerin 709 milyon lira çapa avanslarının, bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Pancar çiftçisine 709 milyon lira çapa avans ödemesi yapıldı

Ankara

Şirketin sosyal medya hesabı X'ten çapa avans ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Pancar ekimi yapan üreticilerin 709 milyon lira çapa avanslarının bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığı belirtilen paylaşımda, "Üreticilerimize bereketli olsun. Destek bizden üretmek sizden." ifadesi kullanıldı.

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