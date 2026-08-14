Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Khawaja Khurram Naeem, Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin ticaret ve yatırımlara daha fazla yansıtılması gerektiğini belirterek, Türk şirketlerine yatırım çağrısında bulundu.

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Naeem'den Türk şirketlerine yatırım çağrısı Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Khawaja Khurram Naeem, Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin ticaret ve yatırımlara daha fazla yansıtılması gerektiğini belirterek, Türk şirketlerine yatırım çağrısında bulundu.

İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İstanbul'da düzenlenen "Global Excellence Ödül Töreni"ne İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Naeem, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münür Üstün ile İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sardar Tahir Mehmood katıldı.

Naeem, buradaki konuşmasında, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan başta İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ederek, Pakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik faaliyetlerin daha güçlü şekilde sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Türkiye ile Pakistan arasındaki yakın ilişkilerin ortak tarih, karşılıklı güven ve ekonomik refaha yönelik ortak vizyon üzerine kurulu olduğunu belirten Naeem, forumun iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Naeem, Pakistan ekonomisinin olumlu yönde ilerlediğine işaret ederek, hükümetin yatırımları teşvik etmek ve daha iş dünyası dostu bir ortam oluşturmak amacıyla önemli adımlar attığını dile getirdi.

Başkonsolos Naeem, Pakistan hükümetinin kurumlar vergisi oranının kademeli olarak rekabetçi bir seviyeye indirilmesi yönündeki taahhüdünün, ülkenin yatırım ve ekonomik büyümeyi teşvik etme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Tekstil ve hazır giyimde işbirliği vurgusu

Pakistan'ın özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Naeem, ülkenin pamuk üretiminden tekstil ürünleri, hazır giyim, ev tekstili ve teknik tekstile kadar geniş bir üretim kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

İki ülke arasındaki hükümetler arası işbirliğinin güçlü iş dünyası ilişkileriyle tamamlanması gerektiğinin altını çizen Naeem, "Sürdürülebilir ekonomik büyüme ancak her iki ülkenin özel sektörlerinin aktif şekilde işbirliği yapması, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmesi ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasıyla sağlanabilir." dedi.

Naeem, iş dünyası temsilcilerini forum aracılığıyla yeni fırsatları değerlendirmeye, yeni bağlantılar kurmaya ve karşılıklı faydaya dayalı ortaklıklar geliştirmeye davet etti.

Pakistan'ın ticaret, yatırım ve iş faaliyetlerini kolaylaştırma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini kaydeden Naeem, forumun iki ülkenin iş dünyası arasındaki gelecekteki işbirliklerinin önünü açmasını diledi.