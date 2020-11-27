Euro
9.33
Dolar
7.83
BIST 100
1,344.44
Altın
1,807.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun’un Dereli ilçesinde dönüşüm projeleri ve afet konut alanlarında yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunuyor. Dereli ilçesinin drone görüntüleri
logo
Ekonomi

Pakistan'dan Çin ve ASEAN ülkelerine 'ticaret üçgeni' kurulması teklifi

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, ülkesi ile Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği arasında bölge içi iş fırsatlarının en yüksek seviyeye çıkarılması için "ticaret üçgeni" kurulmasını teklif etti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 27.11.2020
Pakistan'dan Çin ve ASEAN ülkelerine 'ticaret üçgeni' kurulması teklifi

İslamabad

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, ülkesi ile Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) arasında bölge içi iş fırsatlarının en yüksek seviyeye çıkarılması için "ticaret üçgeni" kurulmasını teklif etti.

Çin’in Nanning şehrinde düzenlenen 17’nci Çin-ASEAN Expo Fuarı’na video konferans yöntemi ile katılan Alvi, açıklamasında, Pakistan’ın istikrarlı makroekonomik politikaları ve iş yapma kolaylığının, çeşitli alanlardaki ticari iş birlikleri için hem Çin hem de ASEAN ülkelerine cazip bir pazar sunduğunu söyledi.

Alvi; Pakistan, Çin ve ASEAN ülkeleri arasında bölge içi iş fırsatlarının en yüksek seviyeye çıkarılması için uygulanabilir bir ticaret üçgeni kurulması teklifinde bulundu.

Çin’in Özel Ekonomik Bölge deneyimlerinden çok şey öğrendiklerini kaydeden Alvi, Çin ve ASEAN ülkelerinden yatırımcıları Pakistan’ın iş potansiyelini keşfetmeye davet etti.

Alvi, Pekin yönetiminin kısa süre önce 15 ülkeyle dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ı (RCEP) imzaladığını anımsatarak Çin'in güvenilir bir ticari ortak ve ekonomik merkez olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Fuarın, sembolik olarak Çin’in ticaret sahasında dünyaya liderlik sağladığını gösterdiğini belirten Alvi, Çin ile Pakistan ilişkilerinin ise "okyanuslardan daha derin, göklerden daha yüksek" bir dostluğa dayandığını belirtti.

Bugün başlayan ve 22 ülkeden çeşitli alanlarda firmaların ve üst düzey yöneticilerin katılım gösterdiği fuar 4 gün sürecek.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucucuları Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Pakistan, Türkiye gibi ASEAN'ın Sektörel Diyalog Ortakları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı
Avrupa'da Kovid-19 aşısına ilk onay yıl bitmeden verilebilir
Almanya’da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti
Kovid-19 aşı yarışındaki biyoteknoloji ve ilaç şirketleri yatırımcıların radarında

Benzer haberler

Pakistan'dan Çin ve ASEAN ülkelerine 'ticaret üçgeni' kurulması teklifi

Pakistan'dan Çin ve ASEAN ülkelerine 'ticaret üçgeni' kurulması teklifi

Çin'e ait sahil güvenlik gemisi Malezya kara sularına izinsiz girdi

Türkiye kış aylarında iki potansiyel Kovid-19 aşısından 75 milyon doz almayı planlıyor

Pakistan 'İsrail'i tanıyacağı yönündeki' iddiaları reddetti

Pakistan 'İsrail'i tanıyacağı yönündeki' iddiaları reddetti
Sinopharm Kovid-19 aşısının resmi onayı için başvuruda bulundu

Sinopharm Kovid-19 aşısının resmi onayı için başvuruda bulundu
Pakistan, Hindistan'ı 'terörü finanse etmekle' suçladığı dosyayı BM Genel Sekreteri'ne teslim etti

Pakistan, Hindistan'ı 'terörü finanse etmekle' suçladığı dosyayı BM Genel Sekreteri'ne teslim etti