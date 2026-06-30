Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Leghari, ülkesindeki özelleştirme sürecinde Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Enerji (ve Tabii Kaynaklar) Bakanlığı ile yakın işbirliği içindeyiz." dedi.

Pakistan, elektrik özelleştirme sürecinde Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmayı hedefliyor Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Leghari, ülkesindeki özelleştirme sürecinde Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Enerji (ve Tabii Kaynaklar) Bakanlığı ile yakın işbirliği içindeyiz." dedi.

Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Leghari, ülkesinde yürütülen özelleştirme sürecinde Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Enerji (ve Tabii Kaynaklar) Bakanlığı ile yakın işbirliği içindeyiz. Onların deneyimlerinden yararlanabileceğimiz ve gelecekteki süreçte herhangi bir hata yapmayacağımız belirli bir çerçeve üzerinde çalışıyoruz." dedi.

İstanbul'u ziyaret eden Leghari, AA muhabirine iki ülke arasındaki enerji alanında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Leghari, İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pakistan Enerji Bakanlığı ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının elektrik dağıtım sektörünün dönüşümüne yönelik bir yılı aşkın süredir işbirliği yaptığını söyledi.

Pakistan'ın halihazırda kurumların özelleştirilmesi konusunda reform sürecinden geçtiğini aktaran Leghari, "Türkiye Enerji Bakanlığı ile yakın işbirliği içindeyiz. Onların deneyimlerinden yararlanabileceğimiz ve gelecekteki süreçte herhangi bir hata yapmayacağımız belirli bir çerçeve üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın kendilerine ev sahipliği yaptığını ve potansiyel yatırımcılarla bir araya gelmelerine imkan sağladığını vurgulayan Leghari, şöyle devam etti:

"Enerji Bakanlığı bize çok yardımcı oldu. Sadece geçmişteki deneyimlerini bizimle paylaşmakla kalmadılar, biz de bu çerçeveyi kurumsallaştırdık, aynı zamanda Pakistan'ın geçirdiği özelleştirme sürecini Türkiye ekonomisi içinde tanıtma hususunda da çok önemli bir rol oynuyorlar."

Pakistan'daki en büyük üç enerji dağıtım şirketi özelleştirilecek

Leghari, Pakistan'daki elektrik sektörünü özelleştirmeye hazırlandıklarını ve ülkenin en büyük üç dağıtım şirketinin yatırımcılara sunulduğunu anlattı.

Türk şirketlerinin bu alana ilgi göstermesini beklediklerine işaret eden Leghari, Pakistan Özelleştirme Bakanlığının potansiyel alıcılarla ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirdiğini, İstanbul'daki temaslar kapsamında da yatırımcıların sorularının yanıtlandığı verimli toplantılar düzenlendiğini kaydetti.

Leghari, Türk ve Pakistanlı şirketlerin karşılıklı yatırımlarını artırmasının iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerini daha da pekiştirmesini umduklarını belirterek, "Pakistan hükümeti ve halkı adına, Enerji Bakanı'nın (Bayraktar) bizzat bize gösterdiği işbirliği düzeyine gerçekten minnettar olduğumuzu da eklemek isterim. Ayrıca Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a da şükranlarımı sunmak isterim. Başbakanımız (Şahbaz Şerif) ile kendisi arasındaki güçlü ilişkiler, bu işbirliğinin daha da güçlenmesine yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif'in ev sahipliğinde 4 Temmuz'da bir yatırım konferansı düzenleneceğini bildiren Leghari, burada Pakistan'daki yatırım fırsatlarının uluslararası yatırımcılara tanıtılacağını aktardı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki sismik araştırma projeleri ABD-İran savaşı nedeniyle gecikti

Leghari, Türkiye ile Pakistan arasında sismik araştırmalar ve deniz üstü enerji projelerine yönelik imzalanan işbirliği anlaşmalarına da değinerek, çalışmaların ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle geciktiğini söyledi.

Mevsimsel koşulların da etkisiyle saha çalışmalarının ağustos sonu veya eylül ayında başlamasını beklediklerinin altını çizen Leghari, "Ülke olarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) tüm sektöre katılımını memnuniyetle karşıladık ve hem enerji hem de maden arama alanlarında faaliyet gösteren diğer şirketlerin de gelip Pakistan'daki bu sektörün gelişiminde aktif bir rol oynamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Pakistan'a etkileri

Leghari, Pakistan enerji sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük sorunların yüksek enerji maliyetleri ve arz fazlası olduğuna işaret ederek, bu sorunları yerli kaynaklara ve yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojilerle aşmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Ülkede son yıllarda halkın öncülüğünde önemli bir yeşil enerji dönüşümü yaşandığını dile getiren Leghari, vatandaşların dağıtık enerji sistemlerine yaptığı yatırımlar sayesinde enerji arzının daha dayanıklı hale geldiğini kaydetti.

Leghari, İran ile ABD arasındaki savaşın Orta Doğu'dan gelen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarında aksamaya neden olduğunu ve LNG kargolarının Pakistan'a ulaşamaması nedeniyle yaklaşık iki buçuk hafta boyunca elektrik üretiminde kısıntılar yaşandığını anlattı.

Bu durumun enerji maliyetlerini artırdığını aktaran Leghari, bu tür krizlerin gelecekte benzer sonuçlar doğurmaması için ulusal şebekedeki enerji üretimini daha fazla yerli kaynaklara dayandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.