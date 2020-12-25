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Ekonomi

Özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği ödemelerine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

Tebliğe göre ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak.

Ferdi Türkten   | 25.12.2020
Özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği ödemelerine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

Ankara

Özel okullarda önceki yıllarda eğitim öğretim desteği alan ve öğrenimini sürdüren öğrenciler için yapılacak destek ödemeleri belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, 5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, destek ödemesi, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında çıkarılan tebliğler çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrencilere verilecek.

İlkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak.


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