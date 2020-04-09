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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Ekonomi

Oxfam'dan 'Koronavirüs yarım milyardan fazla insanı yoksulluğa itebilir' uyarısı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle dünyada yarım milyardan fazla insanın yoksulluğa sürüklenebileceğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 09.04.2020
Oxfam'dan 'Koronavirüs yarım milyardan fazla insanı yoksulluğa itebilir' uyarısı

Londra

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'dan yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinden etkilenen yoksul ülkelere acilen destek olunmaması durumunda dünyada yaklaşık yarım milyardan fazla insanın yoksulluğa sürükleneceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomilerin tamamen şalter indirmesinin küresel yoksullukla olan mücadeleyi sekteye uğratabileceği, yaşananlardan Sahra Altı Afrikası'nın, Kuzey Afrika'nın ve Ortadoğu’nun olumsuz yönde etkileneceği belirtildi.

Londra’daki Kings College ve Avustralian National University ortaklığı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre koronavirüs nedeniyle gelir seviyesinde yaşanabilecek yüzde 20 seviyesindeki bir düşüş, dünyada yaklaşık 548 milyon insanın yoksullaşması anlamına geliyor.

Oxfam açıklamasında yoksul ülkelerin acil kurtarma paketleri ile desteklenmesi, küçük işletmelerin hibe programları ile kurtarılması çağrısında da bulunuldu.


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