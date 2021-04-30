Euro
9.96
Dolar
8.28
BIST 100
1,397.82
Altın
1,767.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Oxfam : Dünya genelinde kadınlar 2020'de salgın yüzünden 800 milyar dolar gelir kaybı yaşadı

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen sene 64 milyondan fazla kadın işini kaybetti.

Betül Yürük   | 30.04.2021
Oxfam : Dünya genelinde kadınlar 2020'de salgın yüzünden 800 milyar dolar gelir kaybı yaşadı

New York

Dünya genelinde kadınların geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 800 milyar dolar gelir kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam'in yeni raporuna göre, salgın en çok kadınları etkiledi.

2020'de salgın yüzünden 64 milyondan fazla kadın işini kaybetti, 800 milyar dolar, yani 98 ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına eş değer gelir kaybı yaşadı.

Kadın istihdamında yüzde 5'lik bir kayıp yaşanırken bu oran erkeklerde yüzde 3,9 oldu.

Oxfam International İcra Direktörü Gabriela Bucher, 800 milyar dolarlık gelir kaybının ev hizmetleri, pazar, terzi gibi kayıt dışı istihdama tabi olan milyonlarca kadının gelir kaybını içermediği, kadınların ekonomik kaybının çok daha yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Raporda ayrıca, 2021'de dünya genelinde 47 milyon kadının daha aşırı yoksulluğa düşeceğinin tahmin edildiğine dikkat çekildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray: Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor

Benzer haberler

Oxfam : Dünya genelinde kadınlar 2020'de salgın yüzünden 800 milyar dolar gelir kaybı yaşadı

Oxfam : Dünya genelinde kadınlar 2020'de salgın yüzünden 800 milyar dolar gelir kaybı yaşadı

Karslı kadınlar ramazan ayında tandırları yöresel lezzetler için yaktı

Küresel askeri harcamalar 2020'de yaklaşık 2 trilyon dolara çıktı

Türkiye'nin ilaç sektörü ihracatı 1,9 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin ilaç sektörü ihracatı 1,9 milyar dolara ulaştı
AP'nin Türkiye raporu Parlamento'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edildi

AP'nin Türkiye raporu Parlamento'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edildi
Kovid-19'un etkili olduğu geçen yıl seyahat için 32,3 milyar lira harcandı

Kovid-19'un etkili olduğu geçen yıl seyahat için 32,3 milyar lira harcandı