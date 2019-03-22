Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.32
Dolar
5.58
BIST 100
100,886.30
Altın
1,311.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Ekonomi

'ÖTV ve KDV indirim süresinin uzaması konut alıcısı için fırsat'

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, "Konut ve tapu vergilerine yönelik indirimlerin yıl sonuna kadar uzatılması, hem konut alıcısı hem sektör için çok önemli bir adım oldu." dedi.

Ali Atar   | 22.03.2019
'ÖTV ve KDV indirim süresinin uzaması konut alıcısı için fırsat'

İstanbul

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, "Konut ve tapu vergilerine yönelik indirimlerin yıl sonuna kadar uzatılması, hem konut alıcısı hem sektör için çok önemli bir adım oldu." ifadesini kullandı.

Yetgin, konutta yüzde 8 KDV ve tapu harçlarında yüzde 3 vergi oranı uygulamasının 31 Aralık'a kadar uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasında, konut ve tapu vergilerine yönelik indirimlerin yıl sonuna kadar uzatılmasının, hem konut alıcısı hem sektör için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Gayrimenkul sektöründe, söz konusu vergi oranlarının kalıcı olması yönünde beklentilerin yüksek olduğunu belirten Yetgin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hızlandırdığı çalışmalarla yeni bir düzenlemenin hayata geçeceğini bildirdi.

Yetgin, "Yeni düzenlemede, taşınmaz değerleme sistemi kurularak tapu harçları ve emlak vergileri, gerçek değerleri üzerinden alınabilecek. Tüm bu düzenlemelerle gayrimenkul sektöründe daha şeffaf, daha adil ve verimli bir vergi sisteminin hayata geçeceğini, bu düzenlemeden vatandaşlar kadar sektörümüz ve milli ekonomimizin de olumlu etkileneceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'

Benzer haberler

İkinci el araçta KDV uyuşmazlığı çözüldü

İkinci el araçta KDV uyuşmazlığı çözüldü

'KDV indiriminin ikinci kez uzatılması kritik öneme sahip'

'KDV indirimi bahar döneminde mobilya sektörünü hareketlendirecek'

KDV ve ÖTV indirimlerinde süre uzatıldı

KDV ve ÖTV indirimlerinde süre uzatıldı
'Kışlık almanın tam zamanı ancak ürüne de indirime de dikkat' uyarısı

'Kışlık almanın tam zamanı ancak ürüne de indirime de dikkat' uyarısı