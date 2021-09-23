Dolar
8.77
Euro
10.31
Altın
1,750.03
ETH/USDT
3,103.80
BTC/USDT
43,830.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Karahantepe ve Neolitik İnsan Sergisi açılış töreni ile Taş Tepeler Lansmanı'na katılıyor
logo
Ekonomi

Otomotiv sektöründeki çip krizi kaynaklı ciro kaybı bu yıl 210 milyar doları bulacak

Yarı iletken çip arzında yaşanan sıkıntının küresel otomotiv endüstrisinde bu yıl 210 milyar dolarlık ciro kaybına neden olacağı tahmin edildi.

Dilara Zengin   | 23.09.2021
Otomotiv sektöründeki çip krizi kaynaklı ciro kaybı bu yıl 210 milyar doları bulacak

Washington

Danışmanlık firması AlixPartners'dan yapılan açıklamada, çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe bu yıl 7,7 milyon araçlık üretim kaybının olmasının beklendiği kaydedildi. Şirketin mayıs ayındaki tahminlerinde üretim kaybının bu yıl 3,9 milyon olması bekleniyordu.

Açıklamada, küresel otomotiv sektöründe çip krizi kaynaklı ciro kaybının ise 210 milyar doları bulacağının tahmin edildiği aktarıldı. Şirket mayıs ayındaki tahminlerinde söz konusu ciro kaybının 110 milyar dolar olacağını öngörmüştü.

AlixPartners'ın Otomotiv ve Endüstriyel Uygulamalar Küresel Eş Lideri Mark Wakefield, çip krizinin şimdiye kadar azalmasının beklendiğini ancak Malezya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan karantina önlemleri ile diğer yerlerde devam eden sıkıntıların işleri daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Çip sıkıntısının sektörün karşı karşıya olduğu çok sayıdaki aksaklıktan sadece biri olduğuna işaret eden Wakefield, "Otomobil üreticileri ve tedarikçiler için şu anda hataya yer yok. Her alternatifi hesaplamaları ve yalnızca en iyi seçenekleri uyguladıklarından emin olmaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 aşısında üçüncü doz kararını ekimde verecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 230 milyonu geçti
Kovid-19 salgınında akciğerleri korumanın en etkin yolu aşı
Gülin hemşire Kovid-19 ile mücadeleyi sahneye taşıdı

Benzer haberler

Otomotiv sektöründeki çip krizi kaynaklı ciro kaybı bu yıl 210 milyar doları bulacak

Otomotiv sektöründeki çip krizi kaynaklı ciro kaybı bu yıl 210 milyar doları bulacak

TOGG CEO'su Karakaş: TOGG, çip ve batarya krizine takılmayacak