Dolar
32.88
Euro
35.25
Altın
2,301.56
ETH/USDT
3,368.80
BTC/USDT
60,698.00
BIST 100
10,486.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürüyor İstanbul Bahçelievler Zafer mahallesinde kısmi olarak çöken binanın olduğu noktadan yayındayız.
logo
Ekonomi

Otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamaları 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarının 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamaları 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, otomotiv piyasasında geçen yıl ve önceki yıl yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda, "pazarlama ve satış kısıtlaması" ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili satıcılar ve bireysellerce motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının 1 Temmuz 2024'e kadar yapılamayacağına ilişkin yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "ilan kısıtlaması"yla güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla ikinci el satışta pazarlanmasının da aynı tarihe kadar yapılamayacağının belirlendiği ifade edildi.

"Otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları engellendi"

Açıklamada, bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Düzenleme ve denetimler neticesinde sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçildiği, sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkan sağlandığı ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışlarının engellenerek tüketici mağduriyetlerinin ortadan kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili 2 düzenlemenin de 6 ay süreyle 1 Ocak 2025'e kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir. Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir."

Açıklamada, motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirilen düzenlemeler ile hem tüketiciler lehine fiyat istikrarını sağlamak hem de sektör yetkilileri için adil ve dengeli bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüleceği, gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı
Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü
Türkiye, Bolivya'da "darbe girişimi olduğuna dair haberlerden" endişe duyuyor
Vatandaşlar, Türkiye - Çekya maçını kurulan dev ekranlardan izledi

Benzer haberler

Otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamaları 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı

Otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamaları 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı

Otomotiv sektörünün gelişmiş güvenlik sistemlerine uyumuna yönelik düzenleme yapıldı

Reklam Kurulu aldatıcı nitelikteki bazı çevre, zeytinyağı ve ayakkabı reklamlarına ceza kesti

Hava yolları sektöründe e-ticaret hacmi son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Hava yolları sektöründe e-ticaret hacmi son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Ticaret Bakanlığı enflasyon düzeltmesine esas alınacak finansal tablolara açıklık getirdi

Ticaret Bakanlığı enflasyon düzeltmesine esas alınacak finansal tablolara açıklık getirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri 3 ilde 357 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

Gümrük Muhafaza ekipleri 3 ilde 357 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet