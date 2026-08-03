Otomotiv endüstrisi temmuzda yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı
Otomotiv endüstrisi, temmuz ayında 3 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Mücahit Enes Sevinç, Uğur Aslanhan
03 Ağustos 2026•Güncelleme: 03 Ağustos 2026
İSTANBUL
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 586 milyon dolarlık ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.
En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 35 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 803 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Temmuz ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 144,1 ile yaş meyve ve sebze oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 71,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı temmuzda yüzde 0,6 artışla yaklaşık 18,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Geçen ay ihracatın yüzde 12,4'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 9,5 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda yüzde 13'lük yükselişle 645,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke yaklaşık 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise yaklaşık 9 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın temmuz ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
1 - 31 Temmuz
Son 12 aylık
SEKTÖRLER
2025
2026
Değişim (Yüzde)
Pay(26) (Yüzde)
2024 - 2025
2025 - 2026
Değişim (Yüzde)
Pay(26) (Yüzde)
I. TARIM
2.893.510
3.167.572
9,5
12,4
36.285.684
37.156.843
2,4
13,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
1.833.257
2.052.131
11,9
8,0
24.485.389
25.043.155
2,3
9,0
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
1.018.279
1.095.033
7,5
4,3
12.212.324
12.211.429
0,0
4,4
Yaş Meyve ve Sebze
121.342
296.196
144,1
1,2
3.290.734
4.541.127
38,0
1,6
Meyve Sebze Mamulleri
229.092
215.385
-6,0
0,8
2.678.623
2.516.055
-6,1
0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri
135.311
109.078
-19,4
0,4
1.901.122
1.612.149
-15,2
0,6
Fındık ve Mamulleri
164.269
186.868
13,8
0,7
2.584.992
2.523.999
-2,4
0,9
Zeytin ve Zeytinyağı
46.765
29.327
-37,3
0,1
630.849
399.716
-36,6
0,1
Tütün
109.377
110.383
0,9
0,4
1.036.627
1.077.169
3,9
0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri
8.822
9.862
11,8
0,0
150.119
161.512
7,6
0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
370.478
384.344
3,7
1,5
3.902.090
4.160.486
6,6
1,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
370.478
384.344
3,7
1,5
3.902.090
4.160.486
6,6
1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
689.775
731.097
6,0
2,9
7.898.205
7.953.202
0,7
2,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
689.775
731.097
6,0
2,9
7.898.205
7.953.202
0,7
2,9
II. SANAYİ
18.152.260
18.264.349
0,6
71,3
191.015.618
198.857.603
4,1
71,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
1.139.175
1.230.385
8,0
4,8
13.855.120
13.684.465
-1,2
4,9
Tekstil ve Hammaddeleri
776.101
846.867
9,1
3,3
9.584.983
9.448.217
-1,4
3,4
Deri ve Deri Mamulleri
132.122
148.837
12,7
0,6
1.486.973
1.426.983
-4,0
0,5
Halı
230.952
234.682
1,6
0,9
2.783.165
2.809.264
0,9
1,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
3.426.765
3.034.902
-11,4
11,8
31.541.667
32.773.184
3,9
11,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
3.426.765
3.034.902
-11,4
11,8
31.541.667
32.773.184
3,9
11,8
C. SANAYİ MAMULLERİ
13.586.320
13.999.061
3,0
54,6
145.618.831
152.399.954
4,7
54,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
1.580.742
1.583.146
0,2
6,2
17.256.945
16.624.246
-3,7
6,0
Otomotiv Endüstrisi
3.834.859
3.586.209
-6,5
14,0
40.198.565
42.129.277
4,8
15,1
Gemi, Yat ve Hizmetleri
262.569
166.025
-36,8
0,6
2.043.862
2.799.888
37,0
1,0
Elektrik ve Elektronik
1.563.391
1.803.469
15,4
7,0
17.310.683
18.772.371
8,4
6,7
Makine ve Aksamları
985.146
1.027.269
4,3
4,0
10.956.219
11.480.302
4,8
4,1
Demir ve Demir Dışı Metaller
1.186.772
1.405.256
18,4
5,5
12.903.292
14.212.898
10,1
5,1
Çelik
1.351.623
1.379.998
2,1
5,4
16.401.445
16.689.809
1,8
6,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
427.228
424.802
-0,6
1,7
4.393.180
4.545.171
3,5
1,6
Mücevher
756.187
802.293
6,1
3,1
8.798.529
6.533.130
-25,7
2,3
Savunma ve Havacılık Sanayii
981.427
1.122.699
14,4
4,4
8.004.723
11.208.246
40,0
4,0
İklimlendirme Sanayii
656.376
697.895
6,3
2,7
7.351.388
7.404.616
0,7
2,7
III. MADENCİLİK
571.275
645.379
13,0
2,5
6.032.816
6.855.498
13,6
2,5
Madencilik Ürünleri
571.275
645.379
13,0
2,5
6.032.816
6.855.498
13,6
2,5
T O P L A M (TİM*)
21.617.045
22.077.299
2,1
86,2
233.334.118
242.869.944
4,1
87,2
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı