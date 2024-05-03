Dolar
32.34
Euro
34.76
Altın
2,297.47
ETH/USDT
2,977.70
BTC/USDT
59,224.00
BIST 100
10,264.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Otomotiv endüstrisi nisanda 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Otomotiv endüstrisi nisanda 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Bu sektörü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,2 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Nisan ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 43,9 ile fındık ve mamulleri oldu.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 81,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay 3,7 azalışla 13,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Nisanda, toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda 2,4'lük artışla 2,6 milyar dolarlık, toplam ihracatın yüzde 2,9'unu oluşturan madencilik grubunda ise herhangi bir yüzdesel değişim olmayarak 467,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke 1,3 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD ve 871,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Geçen ay 51 kent ihracatını artırdı.

Nisanda 1068 firma ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalar, ihracata 82 milyon dolarlık katkı sundu. Birim ihracat değeri ise 1,34 dolara geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yaşar, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Yurt genelinde "Orman Benim" kampanyası düzenledi
Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Otomotiv endüstrisi nisanda 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi nisanda 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

GÖRÜŞ- Yükseköğretimde uluslararasılaşma Türkiye için ne vadediyor?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet