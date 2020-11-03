Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ekimde yüzde 93 büyüdü
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüdü. Ekim ayında toplam pazar yüzde 93, otomobil pazarı yüzde 90,9 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 büyüdü
İstanbul
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüdü.
Otomobil satışları, ocak-ekim döneminde yüzde 73,1 artışla 465 bin 31, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artışla 123 bin 323 adede ulaştı.
Ekim ayında toplam pazar yüzde 93, otomobil pazarı yüzde 90,9 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 büyüdü.
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