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Ekonomi

Osmaniye'de orman yapısıyla uyumsuz ağaçlar mangal kömürüne dönüştürülüyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, orman yapısıyla uyumsuz ağaçlar mangal kömürüne dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

Ersin Şimşek  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Osmaniye'de orman yapısıyla uyumsuz ağaçlar mangal kömürüne dönüştürülüyor Fotoğraf: Ersin Şimşek/AA

Osmaniye

Orman İşletme Müdürlüğü denetiminde, yaklaşık 1800 metre yükseklikte bulunan Dumanlı Yaylası'nda orman yapısıyla uyumsuz ağaçlar kesiliyor.

Kesilen ağaçlar, mangal kömürü işleme tesislerinde mangal kömürüne dönüştürülüyor.

Mangal kömürü işleme tesisi sahibi Hasan Eren, gazetecilere orman yapısıyla uyumsuz ağaçları keserek bir nevi ormanın bakımını yaptıklarını belirtti.

Bu ağaçların çöpe gitmediğini ve ekonomiye kazandırıldığını anlatan Eren, "Ormandan kesilen ağaçları tesisimizdeki ocaklara taşıyoruz. Ardından odunları üst üste yığıp alt taraftan ateşi yakarız. Ateş yakıldıktan sonra odunlar ortalama olarak 20-25 gün boyunca yanmaya devam eder ve kömüre dönüşür." diye konuştu.

Kömür üretiminin yaklaşık 4 ay sürdüğünü belirten Eren, elde ettikleri mangal kömürlerini Türkiye'nin birçok iline gönderdiklerini kaydetti.

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