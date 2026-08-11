Karadeniz'de doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesinin montajıyla görev hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Karadeniz'de göreve bir adım daha yaklaştı Karadeniz'de doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesinin montajıyla görev hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküplük doğal gaz üretimi tüm hızıyla sürerken, burada üretimi iki katına çıkaracak olan Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Bu kapsamda, acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli şekilde uzaklaştırılmasını ve tahliye edilen gazları yüksek sıcaklıkta kontrollü şekilde yakarak tesis içindeki basıncın güvenli sınırlar içinde tutulmasını sağlayan alev kulesinin platforma montajına ilişkin kritik bir operasyon yürütüldü.

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Dev vinçler kullanıldı

"Flare Tower" olarak da bilinen alev kulesi modülünün platforma montajlanması için biri 3 bin 500 ton, diğeri 800 ton kaldırma kapasitesine sahip iki dev vinç kullanıldı. Kaldırma işleminin ardından 96 metre yüksekliğinde, yaklaşık 65 metrekare taban alanına sahip ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi, platformdaki yerine yerleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Karadeniz'de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'muz kritik görevi için artık gün sayıyor. Filyos Limanı'ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelinirken son olarak platformun en kritik parçalarından biri olan 96 metre yükseklikte ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi de başarılı bir şekilde platforma entegre edildi. Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretimimizi iki katına çıkaracağız. Böylece 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız. Hedefimiz, 2028'de ikinci yüzer üretim platformumuzu da devreye alarak günlük üretimimizi 45 milyon metreküpe çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğal gazını Karadeniz'den karşılamak."