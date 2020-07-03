Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
116,713.40
Altın
1,774.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
logo
Ekonomi

OSB'lerin yatırım projelerine destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB'lere bankalardan yatırım projeleri için kullandıkları kredilere faiz desteği verilmesi mümkün olacak.

Arife Yıldız Ünal   | 03.07.2020
OSB'lerin yatırım projelerine destek

Ankara

OSB'ler yatırım projeleri için bankalardan kullandıkları kredilere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından faiz desteği alabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid 19 salgını sürecinde OSB içinde yatırımların gerçekleşmesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle tahsis süresi tamamlanan katılımcılara OSB Yönetim Kurulu ve Bakanlık tarafından süre uzatımı verilebilecek. OSB Yönetim Kurulu yapı ruhsatını alamayan yatırımcılara ilave 6 ay süre verebilecek, Bakanlık ise OSB Yönetim Kurulu tarafından verilen ilave süreler içinde de yatırımını tamamlayamayanlara 1+1 yıl uzatma verebilecek.

OSB'lere bankalardan yatırım projeleri için kullandıkları kredilere ilişkin bakanlıkça faiz desteği verilmesine ilişkin düzenleme, uygulamanın etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla sadeleştirildi. Yeni düzenlemeyle OSB'lerin yatırım projeleri için kullandıkları kredilere bakanlıkça faiz desteği verilmesi mümkün olacak.

OSB'lerin bakanlıktan izin alarak kuracakları anonim şirketlerin, OSB içindeki parsellerin üst yapılı/üstyapısı alım, satım, kiralama ve üst hakkı tesis edilmesi işlemlerini gerçekleştirebilmesine imkan tanındı. Düzenlemeyle yatırımcıların kaynaklarını gayrimenkul ve inşaat yerine üretim ve işletme süreçlerine tahsis edebilmesi için OSB içinde üst yapılı veya üst yapısız sanayi alanlarına kiralama ve üst hakkı gibi alternatif yöntemlerle ulaşmasını sağlamak, özellikle yabancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu koşullarda sanayi üretim alanlarını geliştirerek yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amaçlandı.

Kovid 19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında OSB ve OSBÜK genel kurulları ertelendiğinden, genel kurulların yılın ilk 6 ayı içinde düzenlenmesine ilişkin hükümler toplantıların yıl içinde herhangi bir zamanda yapılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 10 bini geçti
Kovid-19 ile savaşın yeni cephesi: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 667 bini geçti
İsrail'de Kovid-19 salgınında ilk kez günlük vaka sayısı 1000'i aştı

Benzer haberler

OSB'lerin yatırım projelerine destek

OSB'lerin yatırım projelerine destek

Proje bazlı desteklerden yararlananların Ar-Ge'ye yatırımı teşvik edilecek

Bakan Varank: 65 yaş üstü için hazırlanan 'hijyen paketleri' 5,5 milyon kişiye ulaştırıldı

Anadolu'daki ilk Türk camisi kalkınma ajansları desteğiyle restore edilecek

Anadolu'daki ilk Türk camisi kalkınma ajansları desteğiyle restore edilecek