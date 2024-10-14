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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli’de “14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı”nda konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması-II" programında konuşuyor.
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Ekonomi

OSB'lerde 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) başlattıkları "şeffaf" ve "hızlı" tahsis süreciyle, 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsisi talebi olduğunu bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
OSB'lerde 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsisi talep edildi

Ankara

Bakan Mehmet Fatih Kacır, OSB'lerdeki yatırım alanlarının sanayicilere tahsisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, ilk hafta verilerine dair şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerimizde başlattığımız şeffaf ve hızlı tahsis süreciyle, ilk haftada 56 OSB'de 170 yatırım yeri için tahsis, 5 OSB'de 31 yatırım yeri için ön tahsis başvurusu gerçekleşti. Böylelikle 1 haftada 201 yeni yatırım için yer tahsis talebi oldu. 133 OSB'de 1484 yatırım yeri için tahsis, 6 OSB'de ise ön tahsis başvuruları devam ediyor. Attığımız bu adımlarla, sanayi yatırımlarını hızlandırıyoruz."

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