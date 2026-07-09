Orzaks yeni yatırımıyla yıl sonunda üretim kapasitesini 36 milyon kutu artıracak

Dünya genelinde 50'den fazla ülkeye ulaşan faaliyet ağı, 200'den fazla ürün çeşidi ve 1000'i aşkın çalışanıyla Türkiye'deki büyümesini küresel pazarlara taşıyan şirket, bu büyümesini destekleyecek yeni tesisiyle 36 milyon kutuluk kapasite artışına gidiyor.

Yeni tesisiyle AR-GE çalışmalarını pilot üretimden endüstriyel boyuta taşıyacak olan Orzaks, aynı zamanda Kazakistan'da gerçekleştireceği yatırımla Orta Asya, Çin ve Hindistan pazarlarında da faaliyetlerini artırmayı hedefliyor.

Her 5 kutudan biri Orzaks imzası taşıyor

Orzaks Üst Yöneticisi (CEO) Yunus Emre Alimoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2004'te kurulan şirketin, önleyici ve koruyucu sağlıkta faaliyet göstermek üzere yola çıkan bir firma olduğunu söyledi.

Vitamin, mineral, bitkisel ekstrakt, protein tozları, Omega-3 preparatları ve probiyotiklerden oluşan ürünlerin üretimini, satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Alimoğlu, ürünlerini bilimsel temelli çalışmalarla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Alimoğlu, yaklaşık yarım asır önce sektöre adım attıklarında pazarın yüzde 95'inin ithal ürünlerden oluştuğuna dikkati çekerek, "Bugün gelmiş olduğumuz noktada Orzaks'ın üretmiş olduğu değer ve kalite standartlarının, sağlık profesyonelleri ve tüketici tarafından kabul görmesi neticesinde, gururla söyleyebiliriz ki pazara yatırım yapan diğer firmalarla beraber pazarı yüzde 80 oranında yerleştirdik." şeklinde konuştu.

Eczane kanalındaki pazar büyüklüğüne de değinen Alimoğlu, her satılan 5 kutudan birinin, yani pazarın yüzde 20'sinin Orzaks ürünlerine ait olduğunu söyledi.

Alimoğlu, kuruldukları günden bu yana uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirmeyi planladıklarının altını çizerek, her yıl yıllık yüzde 30 bandında reel kutu büyümesi gerçekleştirdiklerini, dolayısıyla bu süreçte ürün kapasitesini genişletmenin ve bu büyümeyi destekleyecek işletme sermayesini sağlamanın büyük önem arz ettiğini kaydetti.

AR-GE faaliyetlerine de ciddi şekilde yatırım yaptıklarının altını çizen Alimoğlu, yaklaşık 7 yıllık bir çalışmanın ardından ilk AR-GE çıktılarını elde ettiklerini ve bu ürünleri ticarileştirmek adına daha fazla kaynak oluşturmanın bir gereklilik olduğunu anlattı.

Yeni kapasite yatırımı yıl sonunda devreye girecek

Alimoğlu, tüm bu faaliyetlerin daha da hızlanması, fırsatların değerlendirilmesi ve mevcut büyümelerini küresel boyuta taşımak adına, finansal yapılarının güçlendirilmesini sağlayan halka arz süreçlerine de dikkati çekti.

Dermokozmetik pazarına yatırım yaptıklarının altını çizen Alimoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sporcu ürünleri kategorisine giriyoruz ve ilaç sanayine yatırım yapıyoruz. Çok katmanlı büyüme stratejisiyle devam ediyoruz. Bu stratejilerin tamamının firmanın önünde yeni büyüme fırsatlarını, yeni karlılık fırsatlarını sunacağını görüyoruz. Biz yaratmış olduğumuz nakitle ya da ulaşabildiğimiz finans kaynaklarıyla bugüne kadar bu büyümemizi başarılı şekilde sürdürdük. Dolayısıyla var olan fırsatları güçlü şekilde değerlendirmek ve bu büyümemizi yerelden globale taşıyabilmek için finansal yapımızı daha fazla güçlendirecek bu halka arzı gerçekleştirdik. Biz şu an 36 milyon kapasiteyle çalışan bir firmayız.”

Büyüme eğilimlerini göz önünde bulundurduklarında 36 milyonluk bir kapasite daha oluşturmaları gerektiğini aktaran Alimoğlu, "Biz bu alanda yatırım yapmaya 2025 yılı Ocak ayı itibariyle başlamıştık ve bu yılın sonu itibarıyla yeni fabrikamızı kademeli olarak devreye alarak 36 milyon kutuluk ek üretim kapasitesi yaratacağız. AR-GE çalışmalarımızı pilot üretimden endüstriyel boyuta taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Halka arz gelirinin yüzde 70'i yatırıma aktarılacak

Alimoğlu, Türkiye'deki yatırımlarının yanı sıra Kazakistan'da Orta Asya, Çin ve Hindistan pazarlarına hitap edebilecek fabrika yatırımlarının yaklaşık 5 milyon avroluk kısmını gerçekleştirdiklerini, 25 milyon avroluk kısmının da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından fonlandığını anımsattı.

Tüm bu büyüme planları ışığında halka arz gelirinin yüzde 70'ini yeni yatırımların sürdürülmesi ve işletme sermayesine yönlendireceklerinin altını çizen Alimoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 3 yılda biz Türkiye'de sadece takviye edici gıda ürünleriyle ortalamada yüzde 27'lik reel büyüme gerçekleştirmiş bir firmayız. Takip eden 4 yıllık projeksiyonda takviye edici ürünlerin, dermokozmetik ürün kategorisinin, sporcu ürünlerinin ve hammadde üretiminin getireceği potansiyel göz önünde bulundurduğumuzda bunun üzerinde bir büyüme ortaya koyacağımız aşikar. Bundan dolayı şu an zaten yüzde 90'ın üzerinde bir kapasiteyle çalışıyoruz. Bu büyümemizi destekleyecek yatırımları bunun için yapıyoruz."