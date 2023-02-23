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Ekonomi

Orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde bulunan orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri 31 Aralık'a kadar ertelendi.

Mustafa Çalkaya   | 23.02.2023
Orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri ertelendi

Ankara

Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde yönetmelik hükümleri kapsamında kredi kullandırılan orman köylüleri ve kooperatiflerinin, 6 Şubat-31 Temmuz dönemde tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 31 Aralık'a kadar ertelendi. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

Yönetmelik 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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