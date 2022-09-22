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Ekonomi

Ordu'da balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor

Karadeniz'e açılan balıkçıların avladığı bol miktarda palamut, Ordu'da tezgahları şenlendiriyor.

Hayati Akçay   | 22.09.2022
Ordu'da balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine, bu sezon balık avında bolluk yaşandığını belirterek, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle birkaç yıldır palamudun çok az avlandığını ifade eden Aydemir, "Bu sezon palamut avı istediğimiz gibi başladı. Palamutlar oldukça büyük. Tanesi bir kilogramı geçen palamutlar avlanıyor." dedi.

Aydemir, palamut bolluğunun tezgahlara da yansıdığını kaydederek, ilk hafta tanesi 100 liralardan satışa sunulan palamudun son günlerde kilogramına göre 20 ila 60 liradan satıldığını söyledi.

Bu sezon vatandaşların bol bol palamut tüketebileceğini belirten Aydemir, havaların soğumasıyla palamut avında artış beklediklerini sözlerine ekledi.

Altınordu ilçesinde balık satan İsmet Ceylan ise tezgahında en çok palamut olduğuna işaret ederek, "Palamut bol olunca her gün fiyatı da düşüyor. Önümüzdeki günlerde bu bolluğun sürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ceylan, vatandaşların daha önce 1-2 palamut aldığını, fiyatların düşmesiyle bu rakamın arttığını kaydetti.

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