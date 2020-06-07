Euro
7.63
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm alanında incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor - İstanbul
logo
Ekonomi

'OPEC'in üretim kesintisi kararı petrol piyasasını olumlu etkileyecek'

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Tonhaugen, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi anlaşmasını uzatma kararının petrol piyasasını olumlu etkileyeceğini belirtti.

Övünç Kutlu   | 07.06.2020
'OPEC'in üretim kesintisi kararı petrol piyasasını olumlu etkileyecek'

Ankara

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brent türü ham petrolün varil fiyatının nisanda 16 doların altına düştüğünü ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kesinti kararlarıyla fiyatların yükselerek şu an 40 doların üzerine çıktığını kaydetti. 

Petrol fiyatlarındaki toparlanmanın beklenenden hızlı gerçekleştiğine işaret eden Tonhaugen, "İkinci bir koronavirüs dalgası dünyayı sarsmadığı sürece OPEC'in üretim kesintisi kararı petrol piyasasındaki iyileşmenin belkemiği olacaktır." dedi.

Tonhaugen, OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerden oluşan ve toplam 23 üretici ülkenin dahil olduğu OPEC+ adlı grubun kesinti süresini uzatmasıyla dünyada petrol üretiminin düşmeye devam edeceğini ifade ederek, böylece dünya genelinde ham petrol stoklarının azalacağını ve fiyatlardaki artışın devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan OPEC üyesi Irak ve Nijerya'nın mayısta kesinti miktarlarının üzerinde üretim yaptığına dikkati çeken Tonhaugen, bu ülkelerin temmuz, ağustos ve eylül aylarında üretimlerini düşürmesinin zor olacağını ve bu durumun OPEC içinde gerginliğe yol açabileceğini söyledi.

"İkinci çeyrekte arz günlük 6 milyon varil düştü"

İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin Petrol Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, küresel petrol arzının yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre günlük 6 milyon varil düştüğünü belirtti.

Hittle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle nisanda düşen küresel petrol talebinin, mayıs ve haziran aylarında ise toparlanarak yükselmeye başladığını ifade etti.

Kovid-19'a karşı alınan önlemlerinin yumuşatılmasıyla temmuz-eylül döneminde küresel petrol talebinin üretimi geride bırakabileceğine dikkati çeken Hittle, "İkinci çeyrekte fiyatlarda hızlı artış olabilir. Küresel petrol talebi yılın üçüncü çeyreğinde ise ikinci çeyreğe göre günlük 10 milyon varil artabilir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu aştı
İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 72 ölüm
Peru'nun Ankara Büyükelçisi Campana: Pandemiyle başa çıkmak kolay değil
Kovid-19 ile sarsılan Fransa yeni hayata alışmaya çalışıyor
Son 24 saatte Çin'de 6, Güney Kore'de 57 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 72 ölüm

İran'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 72 ölüm

Ardahanlı 91 yaşındaki esnafın 'yeni dönem' sevinci

TRT normalleşme sürecinde setlerde uygulanacak önlemleri belirledi

'Şelaleli cami' normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor

'Şelaleli cami' normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor
'OPEC'in üretim kesintisi kararı petrol piyasasını olumlu etkileyecek'

'OPEC'in üretim kesintisi kararı petrol piyasasını olumlu etkileyecek'
Peru'nun Ankara Büyükelçisi Campana: Pandemiyle başa çıkmak kolay değil

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Campana: Pandemiyle başa çıkmak kolay değil