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Ekonomi

OPEC toplantısı sonrası Brent petrolün varil fiyatı 45 dolara kadar düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısı sonrası, Brent türü ham petrolün varil fiyatı 45 dolara kadar düştü.

Övünç Kutlu   | 06.03.2020
OPEC toplantısı sonrası Brent petrolün varil fiyatı 45 dolara kadar düştü

Ankara

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından, ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 9 kayıp gösterdi. 

Dün 49,99 dolardan kapanan Brent türü ham petrol varil fiyatı saat 19.30 itibarıyla 45,29 dolara kadar gerilerken günlük kaybı yüzde 9,4'ü, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da aynı saatlerde 41,77 dolara kadar düşerken günlük kaybı yüzde 9'u buldu.

İlerleyen saatlerde her iki petrol türünün varil fiyatı toparlanırken, günlük kayıpları yaklaşık yüzde 7 seviyesinde gerçekleşti.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmaması küresel piyasada arz fazlasında artış riski oluştururken, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde ham petrol talebini olumsuz etkiliyor. Her iki durum petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

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