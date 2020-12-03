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Ekonomi

OPEC günlük petrol üretimini 500 bin varil artıracak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gelecek yıl ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı.

Firdevs Yüksel   | 03.12.2020
OPEC günlük petrol üretimini 500 bin varil artıracak

İstanbul
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gelecek yıl ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı.

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