OPEC günlük petrol üretimini 500 bin varil artıracak
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gelecek yıl ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı.
İstanbul
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