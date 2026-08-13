Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşun yanı sıra artık atık lastik işleme tesisleri de ömrünü tamamlamış lastikleri (ÖTL) toplayıp işleyebilecek.

Ömrünü tamamlamış lastikleri toplama sisteminin kapsamı genişletildi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşun yanı sıra artık atık lastik işleme tesisleri de ömrünü tamamlamış lastikleri (ÖTL) toplayıp işleyebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle ömrünü tamamlamış lastikleri toplama sisteminde sahada yaşanan sorunların giderilmesi, geri kazanım sektörünün ham maddeye erişiminin kolaylaştırılması ve ÖTL Yönetim Sistemi'nin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflendi.

Yönetmeliğe göre ÖTL'ler, lastik üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisansı bulunan ÖTL geri kazanım tesisleri ve ÖTL işleyen piroliz tesisleri tarafından toplanacak.

Ayrıca ömrünü tamamlamış lastik toplama faaliyeti gerçekleştirecek işletmeler, Bakanlıktan ÖTL toplama yetkisi alacak. Yetkili toplayıcılar, ömrünü tamamlamış lastik toplama miktarlarını her yıl mart sonuna kadar Bakanlığa bildirecek.

ÖTL miktarının artırılması hedefleniyor

ÖTL geri kazanım tesisleri ve ÖTL işleyen piroliz tesisleri, ÖTL'leri yalnızca kendi tesislerinde işlemek üzere toplayacak.

Bu tesisler tarafından yıllık olarak toplanacak ÖTL miktarının, tesisin yıllık ÖTL işleme kapasitesini aşamayacağına ilişkin madde de eklendi. Böylece ÖTL toplama faaliyeti, yalnızca lastik üreticileri tarafından oluşturulan sistemle sınırlı olmaktan çıkarıldı.

Bakanlık tarafından ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması konusunda yetkilendirilmiş kuruluşun yanı sıra atık lastik işleme tesisleri de artık ÖTL toplama faaliyetinde bulunabilecek ancak bu tesisler tarafından toplanan ÖTL'lerin, yalnızca kendi tesislerinde işlenmesi gerekecek. Ayrıca ömrünü tamamlamış lastiklerin taşınması işlemlerinde Bakanlığın çevrim içi programları kullanılacak.

Yeni sistemle atık lastik işleme tesislerinin de sahada ÖTL toplamasına imkan tanınmasıyla, mevcut tesis kapasitelerinin daha etkin kullanılması, atıl yatırımların önlenmesi ve toplanan ÖTL miktarının artırılması hedefleniyor.

Böylece daha fazla ömrünü tamamlamış lastiğin geri kazanım süreçlerine yönlendirilmesi ve geri kazanım sektörüne daha fazla ikincil ham madde kazandırılması amaçlanıyor.

Toplama faaliyetlerine daha fazla aktörün dahil olmasıyla sahadaki toplama kapasitesinin artırılması ve geri kazanılabilir nitelikteki lastiklerin ekonomiye yeniden kazandırılmasında artış hedefleniyor.

