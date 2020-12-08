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Ekonomi

OECD: Öncü göstergeler, büyük ekonomilerde Kovid-19 krizinde toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor

OECD, ekonomik faaliyetlerdeki dönüm noktalarını 6 ila 9 ay önceden tahmin edebilecek şekilde tasarlanan bileşik öncü göstergelerini (CLIs) açıkladı.

Bahattin Gönültaş   | 08.12.2020
OECD: Öncü göstergeler, büyük ekonomilerde Kovid-19 krizinde toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor

Berlin

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bileşik öncü göstergelerin ABD, Çin, Almanya ve Fransa gibi çoğu büyük ekonomide Kovid-19'un neden olduğu ekonomik krizde toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini ancak toparlanmada değişim oranının ülkeler arasında farklılık arz ettiğini belirtti.

CLIs; ABD, Çin, Almanya ve Fransa gibi çoğu büyük ekonomide Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik krizinde toparlanmanın devam ettiğini gösterirken, toparlanmada değişim oranı ülkeler arasında farklılık arz etti.

OECD açıklamasında, "ABD, Japonya ve Kanada'da CLIs'ler istikrarlı büyümeye işaret ediyor. Fransa, İtalya ve Almanya'da, CLIs'ler ılımlı büyüme işaretleri gösteriyor. AB ile bir ticaret anlaşmasının yıl sonundan önce tamamlanması ihtimaline ilişkin belirsizliğin arttığı İngiltere'de CLIs, üçüncü ayda da geriledi." ifadeleri kullanıldı.

Gelişmekte olan ekonomiler arasında Çin ve Brezilya'da imalat sektörü CLIs'ı istikrarlı bir şekilde gelişirken, Hindistan'da CLIs, ılımlı bir hızda yükselmeye devam etti.

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