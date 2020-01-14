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Ekonomi

'Ocakta İBB'nin Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır." açıklamasında bulundu.

Enes Duran   | 14.01.2020
'Ocakta İBB'nin Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır'

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır." açıklamasında bulundu.

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