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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBBM grup toplantısında konuşuyor
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Ekonomi

Ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yapılmaya başlandı

Ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığı bildirildi.

Özcan Yıldırım   | 09.02.2021
Ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yapılmaya başlandı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

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