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Ekonomi

Ocak-ağustos döneminde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 62 oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ocak - ağustos döneminde yüzde 62,8 olduğunu bildirdi.

Gökçe Topbaş  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Ocak-ağustos döneminde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 62 oldu

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yılın ilk 8 ayında ülkemizde toplam 232,6 teravatsaatlik elektrik üretildi. Bunun yüzde 62,8’i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı." bilgisi paylaşıldı.

Ocak-ağustos döneminde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 62 oldu

Paylaşımda yer alan infografikte ise yılın 8 ayında elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında en büyük pay yüzde 24,5 ile hidroelektrik yer aldı. Bunu sırasıyla 20,1 ile ithal kömür, 17,1 ile doğal gaz, 13,3 ile yerli kömür , 10,8 ile rüzgar, 8 ile güneş , 3,1 ile jeotermal ve 3,1 ile biyokütle izledi.

Bu dönemde, hidroelektrikten 57,1 teravatsaat, ithal kömürden 46,8 teravatsaat, doğal gazdan 39,7 teravatsaat , yerli kömürden 31 teravatsaat , rüzgardan 25,2 teravatsaat, güneşten 18,5 teravatsaat , jeotermalden 7,2 teravatsaat, biyokütleden 7,1 teravatsaat elektrik üretildi.



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