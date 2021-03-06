Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere ilişkin para cezaları yeniden belirlendi
Nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde, mevzuata aykırı fiillere ilişkin 2021 yılında uygulanacak idari para cezaları yüzde 9,11 oranında artırıldı.
İzmir
Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) ilgili tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda uygulanacak idari para cezaları şu şekilde belirlendi:
|Ceza konusu olan fiiller
|2021 yılı için uygulanacak idari para cezaları
|Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi
|2 milyon 6 bin 205 lira - 100 milyon 310 bin 278 lira
|Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi
|1 milyon 3 bin 102 lira - 10 milyon 31 bin 27 lira
|Radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi
|20 bin 62 lira - 200 bin 620 lira
|İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi
|100 bin 310 lira - 468 bin 114 lira
|Yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi
|2 bin 674 lira - 100 bin 310 lira
|Nükleer tesislere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması
|200 bin 620 lira - 2 milyon 6 bin 205 lira
|Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması
|100 bin 310 lira - 468 bin 114 lira
|Diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması
|2 bin 674 lira - 20 bin 62 lira
|Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen kişiye
|2 milyon 6 bin 205 lira - 100 milyon 310 bin 278 lira
|Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için yetkilendirilen kişiye
|1 milyon 3 bin 102 lira - 10 milyon 31 bin 27 lira
|Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, diğer faaliyetler için yetkilendirilen kişiye
|20 bin 62 lira - 200 bin 620 lira
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.