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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Norveç, Ukrayna'ya hava savunması için yaklaşık 128 milyon dolar değerinde finansman sağlayacak

Norveç, Ukrayna'nın hava savunma sistemini genişletmek için yaklaşık 128 milyon dolar değerinde finansman sağlayacağını duyurdu.

Salih Okuroğlu  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Norveç, Ukrayna'ya hava savunması için yaklaşık 128 milyon dolar değerinde finansman sağlayacak Fotoğraf: Fermin Torrano/AA

Ankara

Norveç Dışişleri Bakanlığına göre, Başbakan Jonas Gahr Store ve Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Store, Ukrayna'nın hava savunma sistemini genişletmek için yaklaşık 128 milyon dolar değerinde finansman sağlayacaklarını bildirdi.

Ukrayna'nın nüfusunu korumak için daha fazla hava savunmasına ihtiyacı olduğunu belirten Store, Ukrayna'ya hava savunması sağlamanın Norveç için öncelikli bir konu olduğunu vurguladı.

Store, Norveç'in gerekli olduğu sürece Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Savunma Bakanı Gram da "Ukrayna, yeterli hava savunma teçhizatı olmadan ne askerleri ne de hayatlarını sürdürmeye çalışan çocuk ve yetişkinleri koruyabilir." ifadesini kullandı.

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