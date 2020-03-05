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Ekonomi

Nijerya yeniden Afrika'nın en büyük ekonomisi oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ekonomik durgunluk süreci yaşanırken Nijerya bölgenin en büyük ekonomisi olma özelliğini yeniden kazandı.

Gökhan Kavak   | 05.03.2020
Nijerya yeniden Afrika'nın en büyük ekonomisi oldu

Abuja

Nijerya basınının haberine göre, kıtanın en büyük ekonomisi olarak tanımlanan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ekonomisi 2 yıldır resesyon sürecini yaşarken Nijerya bu periyottaki pozitif verileriyle dikkati çekti.

Nijerya'nın gayri safi yurtiçi hasılası 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 2,55 büyüdü. Bu oran 2016 yılından bu yana yaşanan en büyük artış olarak değerlendirildi.

Ülkenin yıllık büyüme oranlarında da artış gözlendi. 2018 yılı büyümesi yüzde 1,91'de kalırken 2019 yılı büyümesi yüzde 2,27'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin gayri safi yurtiçi hasılası 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0.8, dördüncü çeyreğinde yüzde de 1.4 küçüldü.

Nijerya, 2014 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'ni geçerek Afrika'nın en büyük ekonomisi olmuştu.

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