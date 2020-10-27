Euro
9.64
Dolar
8.16
BIST 100
1,146.43
Altın
1,900.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"ne katılıyor Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için TBMM'de cenaze töreni düzenleniyor İbn-i Sina Hastanesi’nde Ankara Üniversitesi'nden gönüllü hocalara Pfizer'ın Kovid-19 aşısı yapılmasına ilişkin basın toplantısı düzenleniyor Başkentte kaçak muayenehanelere operasyon düzenlendi
logo
Ekonomi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde her atık ekonomiye kazandırılıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yılda yaklaşık 50 ton kağıt, plastik, cam, metal, pil ve organik atık geri dönüşüme kazandırılıyor.

Abdullah Özkul   | 27.10.2020
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde her atık ekonomiye kazandırılıyor Fotoğraf: Abdullah Özkul / AA

Niğde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında, üniversite bünyesinde oluşturulan Atık Yönetim Koordinatörlüğü, atıkları ayrıştırmanın davranış haline dönüşmesi için akademik ve idari personel ile öğrencilere seminerler verdi, çeşitli aktiviteler düzenledi.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira maliyetle kurulan 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde, üniversiteye ait 6 kampüste toplanan yaklaşık 50 ton kağıt, plastik, cam, metal ve organik atıklar, geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye bağlı kampüslerde ayrıştırılan tüm atıkların, düzenli olarak merkez personeli tarafından toplanıp, istiflendiğini söyledi.

Türkiye'de, işleyen bir sistemi kuran ilk üniversite olduklarını belirten Kar, tecrübelerinden faydalanmak için bazı üniversite ve belediyelerin kendilerine başvurduklarını anlattı.

Kar, sistemi yaklaşık 1,2 milyon lira maliyetle kurduklarına dikkati çekerek, "Bir eğitim kurumu olarak üzerinde en çok durduğumuz nokta, bu atıkların ekonomik değerinden çok, öğrencilerimize bu davranışın kazandırılması. 4 yıllık süre içinde öğrencilerimizde atıkların ayrıştırılması, ekonomiye kazandırılması konusunda bir bilinç ve davranış değişikliği olursa bu bizim için en büyük kazanım." diye konuştu.

"Her şeyi değerlendiriyoruz"

Atık Yönetim Koordinatörü Doç. Dr. Çağdaş Gönen de atıkların geri dönüşebilir, organik ve geri dönüşemeyen atıklar olmak üzere ayrıldığını dile getirdi.

Bir yıllık verimli çalışmanın ardından yaklaşık 30 ton kahverengi ve beyaz kağıt, 7 ton plastik, 6 ton cam ve 1 ton da metal atığı dönüşüme kazandırdıklarını aktaran Gönen, başka endüstrinin atık çuvallarını bile değerlendirdiklerine vurgu yaptı.

Gönen, her şeyi değerlendirmeye çalıştıklarına işaret ederek, "Üniversitedeki toner ve kartuşlarımızı, pillerimizi, elektronik ve aydınlatma ekipman atıklarını ve laboratuvarlardan çıkan atık bitkisel yağların tamamını yönetiyoruz. Bu atıkları lisanslı firmalara yönlendirerek üniversitede sıfır atık hedefine ulaşmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

Atık Yönetim Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci de yemekhane, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ile park ve bahçelerden çıkan organik atıkların da gübreye dönüştürüldüğünü söyledi.

Üniversite içindeki organik atıkları sıfırlayarak doğaya kazandırdıklarını vurgulayan Deveci, "Sıfır atık sisteminin nasıl kurulduğu, kurulum sırasında yaşanılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin bulunduğu ayrıntılı bir kılavuz hazırlandı. Bu dokümanı Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'a takdim edeceğiz ve sunumunu yapacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğü' ortaya çıktı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 547 bini geçti
Kovid-19'u atlatan Prof. Dr. Konukcu: Geceleri kan ter içerisinde kalkıyorsunuz
İstanbullular diğer illere göre 2 kat fazla Kovid-19 riski altında
Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı

Benzer haberler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde her atık ekonomiye kazandırılıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde her atık ekonomiye kazandırılıyor

Tarihi Kırkgöz Köprüsü turizme kazandırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Korumalı iş yerleri'ne geçen yıl 577 bin lira ödenek aktarıldı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor
TürkTraktör'den 360,4 milyon TL net kar

TürkTraktör'den 360,4 milyon TL net kar