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Ekonomi

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi güne yatay seyirle başladı.

Dilara Zengin Okay  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirle açıldı

Washington

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artarak 41.628,91 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 5.641,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artarak 17.663,38 puana tırmandı.

Fed'in bugün 4 yıl aradan sonra ilk faiz indirimine gitmesi beklenirken, pay piyasalarında yatay bir seyir izleniyor.

Bankanın atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizlik ise sürerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlama ihtimali yüzde 61, 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı ise yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in kararına ilişkin bu kadar belirsizlik olmasının alışılmadık bir durum olduğunu belirterek, son dönemden Fed'den 25 baz puanlık bir indirim beklendiğini ancak 50 baz puanlık indirim beklentisinin geçen hafta ivme kazanmaya başladığını aktardı.

Söz konusu belirsizlikler nedeniyle para politikası karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağına işaret eden analistler, açıklamaların ardından piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, ağustosta yüzde 9,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da ağustosta aylık bazda yüzde 4,9 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise Fed'den faiz indirimi beklentisinin etkisiyle geçen hafta yüzde 6,15 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

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