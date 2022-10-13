Dolar
18.58
Euro
18.01
Altın
1,650.38
ETH/USDT
1,226.00
BTC/USDT
18,445.00
BIST 100
3,539.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası güne sert düşüşle başladı.

Dilara Zengin Okay   | 13.10.2022
New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

Washington

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,56 azalarak 28.755,83 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,58 düşüşle 3.520,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,74 kayıpla 10.131,81 puana indi.

ABD'de eylül ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin enflasyonist baskıların devam ettiğini göstermesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.

Ülkede TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi.

Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 94'e yükseldi.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 8 Ekim ile biten haftada 228 bine yükselerek beklentilerden fazla arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkanlık kararnamesinin yinelenmesini kınadı
Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Seğmen Alayı düzenlendi
Bakan Yanık: Öğrenci arkadaşlarımızın ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz

Benzer haberler

New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

Türkiye'nin desteğiyle yeniden yapılan Novi Pazar-Tutin kara yolu törenle açıldı

Türkiye'nin güneş paneli üretiminde hedefi dünyada 2. olmak

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Bakan Yanık: 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz

Bakan Yanık: 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz
New York borsası istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet