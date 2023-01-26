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Ekonomi

New York borsası ABD'nin büyüme verisi sonrası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde beklenenden fazla büyüme kaydetmesinin ardından güne yükselişle başladı.

Dilara Zengin Okay   | 26.01.2023
New York borsası ABD'nin büyüme verisi sonrası yükselişle açıldı

Washington

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 33.771,66 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artarak 4.036,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 kazançla 11.458,41 puana yükseldi.

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme performansı göstermesi sonrası pay piyasalarında yeni günün açılışında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, ülkede gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,9 arttı.

Resesyon endişelerine rağmen beklenenden fazla büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2,6 büyümesi tahmin ediliyordu.

Ayrıca, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 21 Ocak ile biten haftada 186 bine gerileyerek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, beklenenden iyi gelen büyüme verisi ile iş gücü piyasasının direncini koruduğunu gösteren verilerin resesyon endişelerini hafiflettiğini belirtti.

Öte yandan şirket finansal sonuçları da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, geçen yılın 4'üncü çeyreğine ait bilançosu dün borsa kapanışının ardından açıklanan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla söz konusu dönemde elde ettiği 24,3 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı. Tesla'nın hisseleri bugün yüzde 9'a yakın değer kazandı.

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