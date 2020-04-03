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Ekonomi

Necat Nasıroğlu Vakfından "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 milyon lira bağış

Necat Nasıroğlu Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışta bulundu.

Zeynep Rakipoğlu   | 03.04.2020
Necat Nasıroğlu Vakfından "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 milyon lira bağış

İstanbul

Necat Nasıroğlu Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millete Sesleniş" konuşmasında 7 aylık maaşını bağışlayarak Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattığı anımsatıldı. 

Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya her kesimden desteğin büyüdüğü belirtilen açıklamada, Batmanlı merhum iş adamı Necat Nasıroğlu'nun adını taşıyan vakfın, yardım kampanyasına 3 milyon lira bağışta bulunduğu kaydedildi.

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