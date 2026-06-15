NATO Zirvesi'nin Ankara ekonomisini üst lige taşıması bekleniyor

Ankara Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Ankara Turizm Derneği (ATD) Başkanı Berker Bülbüloğlu, dünyanın gözünün Ankara'da olacağı NATO Zirvesi'nin, başkent ekonomisi için dönüm noktası olabileceğini belirterek, "Bu zirve sonrasında Ankara'nın daha fazla uluslararası kongreye, turizm zirvesine, gastronomi festivaline, kültür forumuna ve yaratıcı endüstri organizasyonuna ev sahipliği yapması için güçlü bir strateji oluşturulmalıdır." dedi.

Bülbüloğlu, AA muhabirine, başkentin, artık yalnızca kamu yönetimi ve diplomasinin merkezi değil, aynı zamanda kültür, gastronomi, uluslararası etkinlikler, kongreler ve deneyim turizminin de merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Gordion'un uluslararası tanıtımı, Ankara'nın "Türk dünyası turizm başkenti" ilan edilmesi, müze yatırımları, kültürel miras projeleri ve destinasyon tanıtım çalışmalarının, başkentin turizm algısına önemli katkı sunduğunu ifade belirten Bülbüloğlu, dernek olarak da son dönemde ortaya çıkan bu olumlu ivmeyi yeni projelerle desteklemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bülbüloğlu, Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 65 milyar doların üzerinde turizm geliri elde ettiğini ve ziyaretçi başına ortalama harcamanın 1008 dolar, günlük ortalama harcamanın da yaklaşık 100 dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Ankara'nın artık yalnızca ziyaret edilen değil, deneyimlenen ve konuşulan bir şehir olması gerektiğini belirten Bülbüloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'nın ortalama konaklama süresi son yıllarda yaklaşık 1,7 gece seviyesinde seyrediyor. Bu sürenin artırılması, Ankara ekonomisine yüz milyonlarca dolarlık ek katkı sağlayabilir. Ankara'ya gelen ziyaretçinin şehirde daha uzun süre kalmasını sağlayacak yeni destinasyonlar, etkinlikler ve deneyim alanları oluşturmak zorundayız. Turizm artık sadece gezilecek yerlerden değil, yaşanacak deneyimlerden oluşuyor. Bir ziyaretçinin Ankara'da geçirdiği her ek gün, şehir ekonomisine doğrudan katkı anlamına geliyor."

"Ankara bu potansiyele sahip"

Bülbüloğlu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin başkent için tarihi bir fırsat olduğuna işaret ederek, etkinliğin, yüzlerce yabancı gazeteci, devlet başkanı, hükümet temsilcisi, diplomat, uluslararası kuruluş yöneticisi ve kanaat önderini Ankara'da buluşacağını ifade etti.

Zirvenin, Ankara'nın küresel görünürlüğü açısından son derece değerli olduğunu kaydeden Bülbüloğlu, "NATO Zirvesi yalnızca güvenlik ve diplomasi gündemi değildir. Aynı zamanda ev sahibi şehrin dünyaya kendini anlattığı çok güçlü bir vitrin niteliği taşır. Dünyanın gözünün Ankara'da olacağı bu süreç, başkentimizin tarihi mirasını, kültürünü, gastronomisini, müzelerini ve turizm potansiyelini tanıtmak için benzersiz bir fırsat." dedi.

Bülbüloğlu, dünyanın önde gelen şehirlerinin, turizm gelirlerinin önemli bölümünü uluslararası zirveler, kongreler, fuarlar, kültür etkinlikleri ve festivallerden elde ettiğini bildirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara, sahip olduğu potansiyelin henüz tam olarak değerlendiremedi. Bugün Davos, Singapur, Dubai, Barselona ve Seul gibi şehirler yalnızca turistik değerleriyle değil, düzenledikleri uluslararası etkinliklerle de dünya gündeminde yer alıyor. Ankara da sahip olduğu diplomatik güç, ulaşım altyapısı, üniversiteleri, kültürel mirası, müzeleri ve insan kaynağıyla bu ligde yer alabilecek potansiyele sahip. NATO Zirvesi, Ankara'nın uluslararası etkinlik ekonomisine geçişinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu zirve sonrasında Ankara'nın daha fazla uluslararası kongreye, turizm zirvesine, gastronomi festivaline, kültür forumuna ve yaratıcı endüstri organizasyonuna ev sahipliği yapması için güçlü bir strateji oluşturulmalıdır."

"Ankara'nın ikinci yüzyılı, turizm ve kültürle şekillenecek"

Ankara'nın uluslararası gastronomi festivalleri, turizm zirveleri, kültür forumları, yaratıcı endüstriler buluşmaları, diplomatik etkinlikler ve deneyim odaklı organizasyonlarla daha görünür hale gelmesi için yeni projeler hazırladıklarını belirten Bülbüloğlu, bu çalışmaların, hem şehir tanıtımına hem de Ankara ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Bülbüloğlu, Ankara'nın, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli şehirlerinden biri olmaya aday olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"NATO Zirvesi gibi küresel organizasyonlar, Ankara'nın yalnızca diplomasi merkezi değil, aynı zamanda kültürün, deneyimin, gastronominin ve uluslararası buluşmaların da başkenti olabileceğini göstermektedir. Ankara'nın ikinci yüzyılı, turizm, kültür, etkinlik ekonomisi ve uluslararası görünürlükle şekillenecektir. Biz de bu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."