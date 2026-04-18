Muz ağacından elde ettiği liflerden "sıfır atık"lı ayakkabı üretiyor

Ailesiyle Mersin'in Bozyazı ilçesine yerleşen Cercis, yöre insanının muz ağaçlarının liflerinden yararlandığını fark etti. Bölgede yıllardır yaşayan kadınların, muz ağaçlarının atık kısımlarını taşlara vurarak lif elde ettiklerini ancak bu uğraştan zaman içinde vazgeçildiğini öğrenen Cercis, bu potansiyeli bir iş fikrine dönüştürdü.

Cercis, KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerine katıldıktan sonra muz liflerinden kullanılabilir ürün hazırlama fikrini hayata geçirmeye başladı.

AR-GE çalışması yaptıktan sonra faaliyetlerini hızlandıran Cercis'in, Bozyazı'daki atölyesinde muz ağacından elde edilen lif, kadınlar tarafından şekillendirilerek halihazırda Ankara'daki ustalarca birbirinden farklı tasarıma sahip ayakkabılara dönüştürülüyor.

"Muz lifini ayakkabı sektöründe kullanarak farklılık oluşturduk"

Cercis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüme olan ilgisini tasarımla birleştirerek kendi markasıyla patentli ürünler ürettiğini, bunların aynı zamanda sıfır atık sertifikasıyla belgelendirildiğini söyledi.

Muz liflerinin ayakkabıya dönüştürülme sürecini anlatan Cercis, "Muz ağaçları yılda bir meyvesini verir, gövdesi atıl olur. Atıl olan gövde gübre olarak kullanılır, yerine yeni fide vermesi için yok edilmesi gerekir. Biz de atıl olan kısmı, bütün olarak alarak lif haline getirip kadınlarımız tarafından dokuma, eğirme, bükme gibi geleneksel yöntemlerle şekillendirerek ustamızla birlikte ayakkabı üretiyoruz." dedi.

Cercis, dünyada muz ağacının yetiştiği bölgelerde liften yararlanıldığını ancak Türkiye'de daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını dile getirdi.

Muz ağacının lifinden ayakkabı üretimi konusunda yararlandığını kaydeden Cercis, "Ekosisteme duyarlı, sıfır atık ve gelecek nesillere bırakabilme hedefimizle sektöre girmiş olduk." diye konuştu.

Ürettiği ürünler New York'taki Türkevi'nde sergilendi

Cercis, hikayesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Anadoludakiler Projesi" kapsamında da paylaşıldığını söyledi.

Ürünlerin aynı zamanda geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları kapsamında New York'taki Türkevi'nde düzenlenen sıfır atık temalı sergide yer aldığını da belirten Cercis, "Burada da Emine Erdoğan Hanımefendi, diğer first ladylere ürünlerimizi tanıttı. Bu da bizim için çok onur verici, yola devam etmek için güzel sebepler oluyor." ifadelerini kullandı.

"Körfez ülkelerinden talep geldi"

Cercis, kurduğu e-ticaret sitesiyle ürünlerini yurt içinin yanı sıra yurt dışına da ulaştırma fırsatı bulduğunu, özellikle Körfez ülkelerinden talep geldiğini kaydetti.

Girişimcilik yolunda kamu bankasının sunduğu kredi desteklerinden yararlanarak ilerlediğini anlatan Cercis, "Bu işe sıfır sermayeyle girdim, sürekli kendimizi geliştirmemiz, fuarlara gitmemiz gerekiyor. Bu anlamda verilen teşvikleri de kullanıyoruz. Bütün girişimcilere, özellikle kadın girişimcilere ürkmemelerini tavsiye ediyorum, verilen teşvikleri gözü kapalı kullanabilirler." tavsiyesinde bulundu.