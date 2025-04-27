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Ekonomi

Müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi iş alanında yeni hedef "hizmet ihracatı"

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Banu Hızlı, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi iş alanında verilecek teşvik ve desteklerin Türkiye'yi bu alanda cazip hale getirebileceğini belirtti.

Kazım Kaan Ulu  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi iş alanında yeni hedef "hizmet ihracatı"

İstanbul

MDYD'den yapılan açıklamada, geçen yıl 68,5 milyar liralık büyüklüğe ulaşan müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi iş alanının yeni hedefinin hizmet ihracatı olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MDYD Yönetim Kurulu Başkanı Hızlı, sektörün, halihazırda 11 bin çalışanıyla Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkelere hizmet verdiğini aktardı.

Hızlı, dernek olarak hizmet ihracatını artırmak için ilgili devlet kurumlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini, detaylı bir çalışmayla ihtiyaçları, önerileriyle paylaşarak hizmet ihracatının da teşvik kapsamına alınması yönünde girişimlerde bulunduklarını belirterek, bu girişimlerinin en kısa sürede güzel gelişmelerle sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

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Globalde hizmet ihracatında ağırlıklı olarak Romanya, Polonya ve Bulgaristan'ın ön plana çıktığını vurgulayan Hızlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim burada çok büyük bir potansiyelimiz var. O potansiyeli nasıl değerlendirebiliriz? Yatırımları buraya doğru nasıl çekeriz? Bu konular üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Aslında ülkemizi tercih etmek istiyorlar. Ancak kendimizi biraz daha globalde tanıtmamıza ihtiyacımız var.

Eğer siz Avrupa'ya hizmet vermek istiyorsanız saat diliminiz ile öne çıkabiliyorsunuz. O nedenle biz Avrupa için karşılıklı iyi birer müşteri adayıyız. Bu noktada biraz teşvik ya da desteklerle ülkemizi cazip hale getirebilirsek, hizmet ihracatında istediğimiz noktalara rahatlıkla taşınabiliriz. Bizimkisi aslında katma değerli bir hizmet ihracatıdır. Öyle ki bu iş insan kaynağı sağlamaktan da öte strateji danışmanlığı ve hatta teknoloji ile birlikte bir paket hizmet olarak değerlendirebilir."

"Özel sektör ve devlet işbirliğine yönelik bir model oluşturmalıyız"

Bunun yapılamaması durumunda karşılarında Kuzey Afrika ülkelerinin olabileceğine işaret eden Hızlı, Almanca, İngilizce ve Fransızca'nın oldukça yaygın olduğu söz konusu ülkelerin maliyet açısından da cazip halde bulunduğunu belirtti.

Hızlı, "Hizmet ihracatı bu nedenle Kuzey Afrika'ya doğru kaymaya başladı. Burada ülkemiz için önemli bir fırsat var. Çünkü bizim bu alanda hizmet veren çalışanlarımız genellikle tersine göç ile Almanya'dan, Hollanda'dan ve Fransa'dan ülkemize dönmüş arkadaşlarımız. Haliyle daha geniş bir coğrafyaya hizmet verebilir haldeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Banu Hızlı, 200 bine yaklaşan çalışan sayısıyla hedeflerinin Türkiye'yi bu alanda dünyanın bir merkezi konumuna getirmek olduğuna dikkat çekti.

"Yurt dışında biraz daha kendimizi tanıtabilirsek elimiz daha güçlü hale gelecek." ifadelerini kullanan Hızlı, bunu bir strateji haline dönüştürerek, özel sektör ve devlet işbirliğine yönelik bir model oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Hızlı, "Portekiz mesela. Bizim yedide bir büyüklüğümüzdeki ülkede çağrı merkezinde çalışan sayısı bizdekinin 2 katı kadar." görüşlerini bildirdi.

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