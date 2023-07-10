Dolar
26.09
Euro
28.58
Altın
1,914.92
ETH/USDT
1,861.80
BTC/USDT
30,155.00
BIST 100
6,259.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Muşlu kuzenler ürettikleri çelik kapıları yurt dışına gönderiyor

Muş'ta devletten aldıkları desteklerle çelik kapı yapımına başlayan kuzenler, ürettikleri kapıları birçok ülkeye gönderiyor.

Sabri Yıldırım  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Muşlu kuzenler ürettikleri çelik kapıları yurt dışına gönderiyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Merkeze bağlı Aydıngün köyünde yaşayan Gümüştekin ailesinden 3 kardeş, 1989'da kent merkezine gelerek 50 metrekarelik dükkanda demir doğrama işine başladı.

Zamanla işlerini büyüten, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile KOSGEB'den aldıkları hibe desteğiyle fabrika açan Gümüştekin kardeşler, diğer altı kardeşlerini ve amcalarının 4 çocuğunu da işletmeye ortak etti.

El birliğiyle kurdukları şirket bünyesinde birçok ilde 70 bayilik açan kuzenler, 100'e yakın kişiyi istihdam ettikleri imalathanelerde üretilen kapıları, İran, Irak, Azerbaycan, Kazakistan ile Gürcistan'a da göndermeye başladı.

İşe öncülük eden Mehmet Şah Gümüştekin, gazetecilere, 22 yıldır bu işle uğraştıklarını, birçok kişinin bu sayede meslek öğrendiğini ve istihdam edildiğini söyledi.

Köyden kente gelerek 50 metrekarelik dükkanda demir doğramacılığa başladıklarını anlatan Gümüştekin, "Şu an 7 bin metrekarelik bir iş yerine sahibiz. Bu sürede birçok insan burada ekmek parası kazandı, meslek sahibi oldu. Genelde işe ihtiyacı olan insanlarımızı istihdam ederek bugünlere geldik. Muş'ta farklı alanlarda üretim yapan 14 imalathane kurduk. Yılda 12 bin kapı üretiyoruz. Birçok kişi burada çalışıp belli bir seviyeye geldikten sonra kendi işini kurdu. Kendilerine her konuda yardımcı olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

İstenilen ebatta ve kalitede kapı ürettiklerini belirten Gümüştekin, "20'den fazla montaj ekibimiz var. Şirketimize bağlı iş yerlerimizde yaklaşık 100 kişi istihdam ediliyor. 2012'de proje hazırladık. Projemiz kabul edildikten sonra Hollanda'dan üretim makinesini getirdik. Bu makine ile günde 500 çelik kapı profilini üretiyoruz. TKDK ve KOSGEB'in verdiği yüzde 80 hibe desteği ile iş yerimizi büyüttük. Kapıları İran, Irak, Azerbaycan, Kazakistan Gürcistan'a ihraç ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz Darbe Davaları Platformu, darbe davalarıyla ilgili istatistikleri paylaştı
Altun: Herhangi bir kutsala yapılan nefret dolu eylemler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez
Düzce'de sel nedeniyle tek katlı ev yıkıldı
AFAD: Kastamonu'da sağanak ve su taşkınları nedeniyle 13 ev tahliye edildi
İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Muşlu kuzenler ürettikleri çelik kapıları yurt dışına gönderiyor

Muşlu kuzenler ürettikleri çelik kapıları yurt dışına gönderiyor

Hayalindeki işletmeyi KOSGEB desteğiyle kuran kadın istihdam da sağladı

Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor

Muş'ta gönüllü gençler, hasta eşini yalnız bırakamayan adamın tarladaki otunu biçti

Muş'ta gönüllü gençler, hasta eşini yalnız bırakamayan adamın tarladaki otunu biçti
ABD'de istihdam haziranda beklentilerin altında kaldı

ABD'de istihdam haziranda beklentilerin altında kaldı

Muş'ta berivanlar, hayvanları sağmak için ATV ve atlarla yaylaya çıkıyor

Muş'ta berivanlar, hayvanları sağmak için ATV ve atlarla yaylaya çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet