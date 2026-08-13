Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ev sahipliğinde, Filistin'e Destek Platformu ve Deniz Feneri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen "Filistin İçin Hat ve Sanat Eserleri Müzayedesi", iş dünyasından geniş bir katılımla tamamlandı.

MÜSİAD'ın "Filistin İçin Hat ve Sanat Eserleri Müzayedesi" rekor katılımla tamamlandı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ev sahipliğinde, Filistin'e Destek Platformu ve Deniz Feneri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen "Filistin İçin Hat ve Sanat Eserleri Müzayedesi", iş dünyasından geniş bir katılımla tamamlandı.

MÜSİAD açıklamasına göre, Gazze'deki insanlık dramına destek olmak amacıyla düzenlenen organizasyonda toplam 160 milyon lira bağış toplandı. Bir önceki müzayedede elde edilen 15 milyon liralık kaynak, bu yıl MÜSİAD teşkilatının ve iş dünyasının güçlü desteğiyle rekor seviyeye ulaştı.

Toplanan tüm bağışlar Deniz Feneri Derneği hesaplarına aktarılarak, Filistin'e Destek Platformu aracılığıyla doğrudan Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Sunuculuğunu Hattat Mustafa Cemil Efe ile Şef Ömür Akkor'un üstlendiği program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Müzayede öncesinde Gazze ile canlı bağlantı yapılarak bölgedeki anlık durum hakkında bilgi alındı.

Açılış bölümünde MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmalarda, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilirken, Filistin halkıyla dayanışmanın ve insani yardım çalışmalarının önemine vurgu yapıldı. Hat sanatının seçkin örneklerinin yanı sıra farklı sanat eserlerinin de yer aldığı müzayedede, eserler Filistin'e destek amacıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İş dünyası ve sanat camiasından güçlü katılım

Filistin için düzenlenen anlamlı geceye iş dünyasının önde gelen temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Gecenin ev sahipliğini üstlenen MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, müzayedeye çıkan ilk eseri teklif verip satın alarak açık artırmayı başlattı.

Müzayede boyunca salondaki katılımcıların yanı sıra online uygulama üzerinden Türkiye’den ve yurt dışından katılanların yoğun teklifleri de dikkati çekti. Özellikle nadir hat eserleri ve özel koleksiyon parçaları için art arda teklifler gelirken, bazı eserler öngörülen değerlerinin üzerinde fiyatlarla alıcı buldu.

500 eser Filistin için bağışlandı

Müzayedede 500 eser sanatseverlerin beğenisine sunulurken, eserler Yusuf İyilik tarafından müzayedeye konuldu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da koleksiyonundaki bazı eserleri gecede satışa sunulmak üzere bağışladı.

Bağışlanan eserler de diğer koleksiyon parçalarıyla birlikte açık artırmaya çıkarılarak sanatseverlerden gelen tekliflerle alıcı buldu. Böylece sanat dünyasının farklı alanlarından seçkin eserler, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla anlamlı bir dayanışmanın parçası oldu.

Gece boyunca devam eden açık artırmada en yüksek teklifi alan eser, 9 milyon lira bedelle alıcı bulan Al-i İmran Suresi'nin yazılı olduğu hat tablosu oldu.